Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro reportaron la mañana de este martes múltiples afectaciones en distintas líneas, principalmente relacionadas con tiempos de espera prolongados, trenes detenidos y saturación en andenes.

En la Línea 6, usuarios manifestaron retrasos considerables y alta saturación, especialmente en dirección a El Rosario con tiempos de espera de hasta 10 minutos: “Tenemos más de 10 minutos esperando y no llega un solo tren!!! Si hay servicio o no???” y también reportaron unidades completamente llenas y detenidas: “tren super lleno y ya llevamos 6 min parados en instituto del petróleo”. Ante estas quejas, el STC respondió: “Buen día. Al momento la Línea 6 no presenta averías, se tiene afluencia de la hora, se agiliza la circulación de los trenes.”

En la Línea 2, usuarios reportaron interrupciones en el servicio en la estación Hidalgo con dirección a Cuatro Caminos, además de nulo avance de los trenes: “Porque no hay metro en la estación Hidalgo dirección cuatro caminos?” y “No sirve la línea 2, no hay avance ni lento”, fueron algunos de los comentarios.

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El STC indicó que la situación se debía a condiciones climáticas: “Buen día. La circulación de los trenes en la Línea 2 se realiza bajo marcha de seguridad debido a la lluvia en la zona.”

Respecto a la Línea B, usuarios expresaron incertidumbre ante la falta de movimiento de los trenes, cuestionando reiteradamente el avance del servicio: “A qué hora avanza la línea b?” y “A qué hora avanzamos en línea B?”.

El STC reiteró la misma explicación: “Buen día. La circulación de los trenes en la Línea B se realiza bajo marcha de seguridad debido a la lluvia en la zona.”

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En la Línea 3, los reportes apuntaron a largos tiempos de espera en la terminal Indios Verdes, así como detenciones prolongadas entre estaciones; usuarios señalaron: “Sea con lluvia o sin ella línea 3 una porquería terminal indios verdes 20 minutos para q se digne salir un tren y después de indios verdes a 18 de marzo 10 minutos”, además de cuestionar: “Si, va lento, Pero por qué la L3 se queda detenida tanto tiempo? 5 minutos por estación”, evidenciando retrasos de entre 5 y 20 minutos.

En la Línea 12, pasajeros reportaron demoras constantes en la llegada de trenes y pidieron atención a las autoridades: “L12 esta terrible, tardan mucho en pasar los trenes” y “porfa l12 hagan algo :(” fueron algunas de las quejas.

En la Línea 7, los usuarios criticaron las reducciones de velocidad implementadas, señalando que en la práctica implican detenciones prolongadas: "Por REDUCIR LA VELOCIDAD te refieres a DETENER EL SERVICIO 10min como en la L7".

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