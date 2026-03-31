Por presencia de lluvia, el Metro informó que activó la marcha de seguridad en las 12 líneas por lo que el servicio será lento.

“Continúa lloviendo en la ciudad, se implementa marcha de seguridad en toda la Red. Esta medida reduce la velocidad de los trenes para garantizar un trayecto seguro. Toma previsiones”, indicó el Metro.

A la par, el sistema Metrobús solo mantiene hasta el momento, servicio lento en la línea 3 por congestionamiento derivado de la lluvia de esta tarde. “Toma en cuenta, por precipitación pluvial. El servicio presenta retrasos en tod la línea 3”.

Recomendaciones

El Sistema de Transporte Colectivo aplica “marcha de seguridad” cuando hay presencia de lluvia y ocasiona que los trenes disminuyan la velocidad y circulen a 25 kilómetros por hora, por lo que el trayecto es lento, así que se exhorta a tomar previsiones.

El STC solicitó este martes, la colaboración de los usuarios para evitar la caída de paraguas a la zona de vías, ya que estos pueden ocasionar cortos circuitos que afectan la circulación de los trenes.

De igual forma, llamó a pasajeros a permitir la salida de los usuarios antes de ingresar a los trenes, no bloquear la apertura y cierre de puertas y acatar las indicaciones del personal de seguridad institucional en las maniobras de encauzamiento y dosificación de las personas.

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