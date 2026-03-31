La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) prevé ambiente templado a cálido después del mediodía y cielo nublado para este martes 31 de marzo.

Se esperan lluvias fuertes puntuales, particularmente entre las 12:00 del día y las 19:00 horas, con actividad eléctrica y posible caída de granizo.

Habrá vientos de dirección variable de 10 a 30 kilómetros por hora, con rachas de 45 kilómetros por hora.

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En las próximas 24 horas, la temperatura máxima prevista alcanzará los 21°C por la tarde, mientras que la mínima será de 9°C.

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