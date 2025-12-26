Más Información
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la Ciudad de México emitió una serie de recomendaciones dirigidas a la población que planea regalar juguetes a niñas y niños durante la temporada decembrina.
La dependencia señaló en redes sociales que los juguetes pueden estimular las habilidades cognitivas y motrices de los infantes, siempre y cuando no representen un riesgo.
Entre las sugerencias se encuentra verificar que los juguetes sean apropiados para la edad de los menores y que favorezcan su lenguaje y creatividad.
En el caso de bicicletas, patines o patinetas, indicó que debían de contar con el equipo adecuado de protección; además, aconseja no adquirir juguetes de carácter bélico para evitar conductas violentas y revisar que no estén rotos ni tengan puntas filosas.
Para bebés y menores en edad preescolar, la SGIRPC recomienda no comprar juguetes con piezas pequeñas que puedan provocar asfixia, así como verificar que sean fáciles de limpiar y resistentes a caídas, con el fin de reducir riesgos y garantizar un entorno seguro durante el juego.
