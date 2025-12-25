Desde la rueda de la fortuna hasta el carrusel, capitalinos disfrutan romería navideña de Avenida Hidalgo; comerciantes esperan afluencia

Luego de varios días marcados por protestas, confusión e incertidumbre entre comerciantes y visitantes, la tradicional romería navideña fue finalmente instalada y abierta al público sobre la avenida Hidalgo, a espaldas del Palacio de Bellas Artes, en la colonia Centro en la Ciudad de México, donde desde este jueves 25 de diciembre decenas de puestos y juegos mecánicos comenzaron a recibir a cientos de capitalinos.

El nuevo espacio albergó juegos mecánicos, puestos ambulantes, atracciones de feria y comercios de comida típica, que desde temprana hora levantaron sus cortinas para atender a familias completas que acudieron a disfrutar de las fiestas decembrinas. La romería se convirtió rápidamente en un punto de encuentro para niñas, niños y adultos que aprovecharon el día festivo para recorrer la zona.

Familias disfrutan de alimentos y juegos mecánicos esta Navidad, en la romería instalada a un costado de la Alameda Central de la CDMX. Foto Hugo Salvador/EL UNIVERSAL

La instalación se dio luego de que el Gobierno de la Ciudad de México determinara reubicar los tradicionales escenarios fotográficos con personajes como los Reyes Magos y Santa Claus, que anteriormente se encontraban en el Monumento a la Revolución, hacia la avenida Hidalgo, a un costado del Palacio de Bellas Artes y la Alameda Central.

Lee también VIDEO: Muere taxista al volcar su vehículo en la CDMX; fue captado bailando semidesnudo minutos antes del accidente

Entre luces multicolores, música decembrina y el movimiento constante de una rueda de la fortuna, el ambiente festivo predominó en la zona. Familias enteras se tomaban fotografías, mientras los más pequeños esperaban turno para subir a los juegos mecánicos, en una imagen que devolvió el ánimo tanto a visitantes como a comerciantes.

“Pensamos que este año no íbamos a trabajar, fueron días muy difíciles, pero afortunadamente ya estamos instalados y la gente está llegando”, comentó don Roberto, comerciante de antojitos mexicanos, quien aseguró que la nueva ubicación ha resultado positiva por la afluencia de visitantes.

Familias disfrutan de alimentos y juegos mecánicos esta Navidad, en la romería instalada a un costado de la Alameda Central de la CDMX. Foto Hugo Salvador/EL UNIVERSAL

Otro de los comerciantes, María López, dedicada a la venta de juguetes, señaló que la cercanía con Bellas Artes y la Alameda Central ha favorecido las ventas. “Aquí pasa mucha gente, hay turismo y familias. Estamos contentos de que nos dejaran trabajar y sacar algo para estas fechas”, expresó.

Lee también Creyentes asisten a la Basílica de Guadalupe para dar gracias a la Virgen; piden salud y trabajo

En materia de seguridad, se implementó un operativo por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), principalmente sobre Paseo de la Reforma y avenida Hidalgo, con el objetivo de resguardar a los asistentes y controlar el flujo vehicular y peatonal en la zona.

Familias disfrutan de alimentos y juegos mecánicos esta Navidad, en la romería instalada a un costado de la Alameda Central de la CDMX. Foto Hugo Salvador/EL UNIVERSAL

No obstante, sobre el Eje Central Lázaro Cárdenas se registró una notable carga vehicular, derivada del cierre de la vialidad principal, lo que provocó tránsito lento durante varias horas del día, especialmente en los cruces cercanos a la Alameda Central.

Lee también "El Panu", integrante de "Los Chapitos", fue el hombre asesinado en Zona Rosa, confirma la Fiscalía

Algunos visitantes también compartieron su experiencia. “Vale la pena el tráfico, los niños están felices y el ambiente es muy bonito”, comentó Laura Hernández, quien acudió con su familia desde la zona norte de la ciudad para recorrer la romería.

Familias disfrutan de alimentos y juegos mecánicos esta Navidad, en la romería instalada a un costado de la Alameda Central de la CDMX. Foto Hugo Salvador/EL UNIVERSAL

A pesar de las complicaciones viales, comerciantes y asistentes coincidieron en que la reubicación permitió rescatar una de las tradiciones más representativas de la temporada navideña en el Centro Histórico, donde se espera que la afluencia continúe durante los próximos días.

Las autoridades capitalinas señalaron que mantendrán el operativo de seguridad y movilidad mientras la romería permanezca instalada, con el objetivo de garantizar la seguridad de los asistentes y el orden en una de las zonas más visitadas de la ciudad durante las celebraciones decembrinas.

Lee también Con changuitos en la cabeza, familias pasan Navidad en el Bosque de Chapultepec; "está muy bonito", expresan

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

bmc