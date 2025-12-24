En el marco de la Navidad y el Día de Reyes, la Secretaría de Gobernación (Segob) recomendó regalar a las infancias juguetes que no sean violentos ni que fomenten "la superioridad de clases sociales", además que permitan su desarrollo en ambientes de paz y sana convivencia.

La Segob, a cargo de Rosa Icela Rodríguez, sugirió verificar que los juguetes sean seguros y armónicos, y que estimulen la imaginación y la creatividad, así como el interés por la ciencia, el arte o el deporte.

También que no se asocien con armas de fuego o artefactos que simulen enfrentamientos físicos.

Recomienda que los juguetes no promuevan prácticas excluyentes, discriminatorias o de superioridad de clases sociales; no estén basados en estereotipos de género, discapacidad u origen étnico.

Lee también Dan golpe a "Los Chapitos"; caen suegro y cuñado de Iván Archivaldo Guzmán

"Recordar que es falso que los juguetes relacionados a las labores del hogar son para las niñas y los de autos, deportes o herramientas, para los niños", dijo.

La recomendación, agregó la Segob, es fomentar el uso de juegos de mesa para promover la colaboración, el juego en equipo y la convivencia familiar; optar por juguetes tradicionales como el yoyo, trompo, balero, lotería y el memorama, así como otros que acerquen a la niñez a formas de comunicación como lenguas indígenas, escritura Braille, Lengua de Señas Mexicana (LSM) o versiones de lectura fácil.

En el caso de videojuegos, buscar que no sean violentos y brindar acompañamiento de alguna persona adulta, a fin de evitar que los menores y adolescentes vivan situaciones de riesgo en el ciberespacio.

Esto, también ante el programa “Sí al Desarme, Sí a la Paz”, que posibilita el intercambio de juguetes bélicos por didácticos en las comunidades.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

apr