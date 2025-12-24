Más Información

Encuesta: aumenta consumo de drogas en adultos; baja en jóvenes

Mundial 2026: ¿Internet gratis en el AICM?; aeropuerto lanza licitación para contratar Wi-Fi 7G a pasajeros

Suegro y cuñado de Iván Archivaldo Guzmán, líder de "Los Chapitos", declaran en FGR Jalisco; esperan traslado a penal

Ejecutivo no tiene facultad para eliminar impuesto a videojuegos: Monreal; corresponde al legislador corregirlo, dice

América y New England Patriots, una nueva hermandad, ¿Compartirán el mismo dueño?

Dan golpe a "Los Chapitos"; caen suegro y cuñado de Iván Archivaldo Guzmán

En el marco de la y el , la Secretaría de Gobernación () recomendó regalar a las infancias juguetes que no sean violentos ni que fomenten "la superioridad de clases sociales", además que permitan su desarrollo en ambientes de paz y sana convivencia.

La Segob, a cargo de Rosa Icela Rodríguez, sugirió verificar que los juguetes sean , y que estimulen la imaginación y la creatividad, así como el interés por la ciencia, el arte o el deporte.

También que no se asocien con armas de fuego o artefactos que simulen enfrentamientos físicos.

Recomienda que los juguetes no promuevan prácticas excluyentes, discriminatorias o de superioridad de clases sociales; no estén basados en estereotipos de género, discapacidad u origen étnico.

"Recordar que es falso que los juguetes relacionados a las labores del hogar son para las niñas y los de autos, deportes o herramientas, para los niños", dijo.

La recomendación, agregó la Segob, es fomentar el uso de juegos de mesa para promover la colaboración, el juego en equipo y la convivencia familiar; optar por juguetes tradicionales como el yoyo, trompo, balero, lotería y el memorama, así como otros que acerquen a la niñez a formas de comunicación como lenguas indígenas, escritura Braille, Lengua de Señas Mexicana (LSM) o versiones de lectura fácil.

En el caso de videojuegos, buscar que no sean violentos y brindar acompañamiento de alguna persona adulta, a fin de evitar que los menores y adolescentes vivan situaciones de riesgo en el ciberespacio.

Esto, también ante el programa , que posibilita el intercambio de juguetes bélicos por didácticos en las comunidades.

