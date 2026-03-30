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La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó alerta amarilla por pronóstico de lluvias fuertes, viento con rachas fuertes y posible caída de granizo para la tarde y noche de este lunes 30 de marzo en todas las alcaldías de la Ciudad de México.
En toda la capital se esperan lluvias de 15 a 29 milímetros, así como caída de granizo y rachas de viento mayor a 50 kilómetros por hora, entre las 12:00 del día y las 19:00 de la tarde.
Ante este pronóstico, la SGIRPC recomendó a la población abrigarse adecuadamente, cubrir nariz y boca, evitar cambios bruscos de temperatura, resguardar a mascotas del frío y no dejarlas a la intemperie, además de ingerir abundante agua, frutas y verduras con vitaminas A y C.
mahc/LL
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