Más Información

UIF revisa empresas del cuñado de AMLO tras nota de EL UNIVERSAL; no encuentra operaciones inusuales

UIF revisa empresas del cuñado de AMLO tras nota de EL UNIVERSAL; no encuentra operaciones inusuales

Indep explica despojo de El Sardinero en Veracruz; caso revelado por EL UNIVERSAL sigue en tribunales, señala

Indep explica despojo de El Sardinero en Veracruz; caso revelado por EL UNIVERSAL sigue en tribunales, señala

Tumba de "El Mencho" es atractivo turístico en Jalisco; visitantes acuden con sigilo

Tumba de "El Mencho" es atractivo turístico en Jalisco; visitantes acuden con sigilo

Colección Gelman no se vende, solo saldrá de forma temporal para su exhibición: Claudia Curiel; regresará a México en 2028, dice

Colección Gelman no se vende, solo saldrá de forma temporal para su exhibición: Claudia Curiel; regresará a México en 2028, dice

Meryl Streep y Anne Hathaway visitan la Casa Azul y firman autógrafos a fans de "El diablo viste a la moda"

Meryl Streep y Anne Hathaway visitan la Casa Azul y firman autógrafos a fans de "El diablo viste a la moda"

Sheinbaum revela que donó 20 mil pesos a la cuenta bancaria para el envió de ayuda a Cuba; "es una decisión personal", dice

Sheinbaum revela que donó 20 mil pesos a la cuenta bancaria para el envió de ayuda a Cuba; "es una decisión personal", dice

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó por pronóstico de lluvias fuertes, viento con rachas fuertes y posible caída de granizo para la tarde y noche de este lunes 30 de marzo en todas las alcaldías de la Ciudad de México.

En toda la capital se esperan , así como caída de granizo y rachas de viento mayor a 50 kilómetros por hora, entre las 12:00 del día y las 19:00 de la tarde.

Ante este pronóstico, la SGIRPC recomendó a la población abrigarse adecuadamente, cubrir nariz y boca, evitar cambios bruscos de temperatura, resguardar a mascotas del frío y no dejarlas a la intemperie, además de ingerir abundante agua, frutas y verduras con vitaminas A y C.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mahc/LL

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]