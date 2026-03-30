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La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) prevé ambiente templado después del mediodía, cielo nublado, así como lluvias fuertes puntuales con actividad eléctrica y posible caída de granizo para este lunes 30 de marzo en la Ciudad de México.
De acuerdo con el boletín meteorológico de la SGIRPC, se esperan lluvias fuertes a partir de las 12:00 del día y hasta las 19:00 horas.
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También se prevén vientos fuertes entre las 15:00 de la tarde y las 17:00 horas. Habrá vientos de dirección variable, de 10 a 30 kilómetros por hora, con rachas de hasta 50 kilómetros por hora.
La temperatura prevista para las próximas 25 horas alcanzará los 20°C por la tarde, mientras que la mínima será de 9°C en las primeras horas del día.
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