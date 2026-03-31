Allegados a la autollamada 4T, entre los principales aspirantes a ocupar los tres cargos vacantes en el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE).

En una revisión hecha por EL UNIVERSAL, se ubicaron diversos perfiles con vínculos directos o ideológicos con el movimiento.

Destacan Miguel Enrique Lucía Espejo, extitular de la Unidad de Enlace de la Secretaría de Gobernación y exsenador suplente de Morena; Flavio Cienfuegos Valencia, exdirector de Administración del IMSS (bajo la 4T) y colaborador directo en el equipo de Guadalupe Taddei; Diana Talavera Flores, históricamente impulsada por el bloque de John Ackerman y Morena en la Ciudad de México, y Guadalupe Álvarez Rascón, hija de José Antonio Álvarez Lima, quien es senador de Morena por Tlaxcala.

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A la lista se suma Iulisca Zircey Bautista Arreola, esposa de Daniel Fajardo Ortiz, quien se ha desempeñado como subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda en la Sedatu, dependencia del gobierno federal de Morena; Netzer Villafuerte Aguayo, actual funcionaria del INE en el Estado de México, y quien se ha desempeñado profesionalmente como asesora del grupo parlamentario de Morena en el Senado de la República.

También se encuentran magistrados o funcionarios que han llegado a sus puestos actuales impulsados por mayorías de Morena en congresos locales o federales, y cuyos votos o sentencias han favorecido la agenda del partido.

Entre ellos destaca Armando Ambriz Hernández, actual presidente del Tribunal Electoral de la Ciudad de México, criticado por sus resoluciones en favor del oficialismo; Roberto Eduardo Sigala Aguilar, magistrado de Veracruz, señalado por la oposición por sus fallos pro-Morena; así como Alma Elena Sarayth León Cardona, actual fiscal Especializada en la Atención de Delitos Electorales de la Ciudad de México, cargo que fue impulsado y celebrado por el grupo parlamentario de Morena. Antes de ser nombrada fiscal, trabajó directamente bajo la gestión de Ernestina Godoy en la Fiscalía General de Justicia capitalina.

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De igual forma se encuentra Bernardo Valle Monroy, quien hasta 2024 se desempeñó como consejero del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), señalado públicamente por la oposición de, presuntamente, avalar y operar a favor de la reestructuración y recorte del instituto, promovido directamente por la Jefatura de Gobierno de Morena en la Ciudad de México; César Ernesto Ramos Mega, quien —al igual que Valle Monroy— como consejero del IECM cuenta con un historial de votaciones alineadas sistemáticamente con la reforma electoral local impulsada por el gobierno de Morena en la capital.

Tambien, Roberto Eduardo Sigala Aguilar, exmagistrado del Tribunal Electoral de Veracruz (TEV), cuyo trabajo ha sido documentado en medios de comunicación, principalmente por sus resoluciones a favor del gobierno estatal de Cuitláhuac García (Morena), incluyendo la anulación de candidaturas opositoras clave, así como Luis Alberto Hernández Morales, consejero presidente del Instituto Estatal Electoral de Baja California (IEEBC), criticado por su documentada cercanía y presunta subordinación a las administraciones estatales de Morena (de Jaime Bonilla y de Marina del Pilar).

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Burocracia electoral

También destaca personal que integra la burocracia electoral en México y, en su mayoría, son miembros del Servicio Profesional Electoral, como vocales distritales, secretarios de estudio o consejeros locales de carrera, pero también, cerca de 10% de los 395 aspirantes que concluyeron satisfactoriamente con su registro tienen afinidad con Morena.

Adicionalmente, se identificó a otros perfiles de aspirantes que, aunque no han sido militantes o funcionarios de alto nivel, en sus redes sociales, artículos de opinión o trayectoria en organismos civiles han defendido abiertamente acciones del oficialismo, como lo son el plan B, la reforma judicial o el discurso de la “democratización del INE” propuesto por el Ejecutivo.

Entre ellos, se encuentran Mijane Jiménez Salinas, quien en 2024 fue registrada como candidata a diputada local por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

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En el proceso de registro para contender por el cargo de consejeros del INE se contabilizaron 476 aspirantes; sin embargo, sólo 395 cumplieron cabalmente con los requisitos.

En la lista, El Gran Diario de México ubicó nombres de aspirantes que provienen mayoritariamente del Servicio Profesional Electoral (SPEN) del INE o de institutos locales (OPLE). Su perfil es académico o técnico y suelen ser vistos como el “contrapeso” ante la partidización.

Destacan Juan Manuel Crisanto Campos, quien cuenta con un perfil de carrera interna en el INE; Beatriz Tovar Guerrero, consejera del Instituto Electoral de Guanajuato, conocida por un perfil institucional y técnico; Alfredo Alcalá Montaño, consejero en Hidalgo, con trayectoria académica y en organismos de la sociedad civil; Zaira Alhelí Hipólito López, reconocida por su enfoque en acciones afirmativas y representación indígena con un perfil más de activismo ciudadano que partidista; así como Karina Ivonne Vaquera Montoya, consejera del Estado de México, quien se ha destacado por una postura crítica e independiente dentro de su propio instituto local.