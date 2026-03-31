Más Información

Mollinedo deja Aduanas; va como delegado de Segob en Yucatán

Mollinedo deja Aduanas; va como delegado de Segob en Yucatán

México vs Bélgica - EN VIVO - Partido Amistoso

México vs Bélgica - EN VIVO - Partido Amistoso

Así quedó el Grupo de México para el Mundial 2026; Chequia se suma

Así quedó el Grupo de México para el Mundial 2026; Chequia se suma

ONG piden diálogo con Hacienda, SAT y Bienestar; advierten riesgos a proyectos sociales por medidas fiscales

ONG piden diálogo con Hacienda, SAT y Bienestar; advierten riesgos a proyectos sociales por medidas fiscales

Escándalo golpea a Kristi Noem; filtran fotos de presunta doble vida de su esposo y familia se dice devastada

Escándalo golpea a Kristi Noem; filtran fotos de presunta doble vida de su esposo y familia se dice devastada

Alicia Bárcena supervisa limpieza en Veracruz tras derrame de petróleo; "dialogamos con pobladores para escuchar sus preocupaciones"

Alicia Bárcena supervisa limpieza en Veracruz tras derrame de petróleo; "dialogamos con pobladores para escuchar sus preocupaciones"

La suspendió por más de 20 minutos su servicio por en sus componentes.

El Servicio de Transportes Eléctricos () informó que efectúa la revisión de variadores.

Algunos usuarios en redes sociales indican que desde hace más de 20 minutos el transporte dejó de operar.

Lee también

“Se realiza detención de Indios Verdes a Cuautepec. En breve se reanudará el servicio”, puntualizó.

Los variadores son los elementos que cuidan los equipos por descargas cuando el suministro eléctrico falla.

A las 16:22 este transporte señaló que tras revisión de variadores, “la línea de Indios Verdes a Cuautepec reanuda la operación del servicio”.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

vr/cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]