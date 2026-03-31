La línea 1 del Cablebús suspendió por más de 20 minutos su servicio por revisión en sus componentes.

El Servicio de Transportes Eléctricos (STE) informó que efectúa la revisión de variadores.

Algunos usuarios en redes sociales indican que desde hace más de 20 minutos el transporte dejó de operar.

#CablebúsInforma



Línea 1



Por revisión de variadores, se realiza detención de Indios Verdes a Cuautepec. En breve se reanudará el servicio. — Cablebús CDMX (@MICablebusCDMX) March 31, 2026

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“Se realiza detención de Indios Verdes a Cuautepec. En breve se reanudará el servicio”, puntualizó.

Los variadores son los elementos que cuidan los equipos por descargas cuando el suministro eléctrico falla.

A las 16:22 este transporte señaló que tras revisión de variadores, “la línea de Indios Verdes a Cuautepec reanuda la operación del servicio”.

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