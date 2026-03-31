Integrantes del Colectivo Trans Lleca Escuchando La Calle llevaron a cabo una concentración la tarde de este martes en las inmediaciones del Senado de la República, en el marco del Día de la Visibilidad Trans.

De acuerdo con reportes, alrededor de las 15:40 horas se congregaron aproximadamente 18 personas en la puerta 6 del recinto legislativo, sobre Paseo de la Reforma, sin afectar en ese momento la circulación vehicular. Durante la protesta, las y los participantes anunciaron la realización de un baile y un plantón como forma de manifestación.

El colectivo señaló que su principal demanda es la aprobación de una Ley Integral Trans, la cual busca establecer un marco que garantice el ejercicio pleno de los derechos de las personas con identidades de género diversas. Entre sus exigencias destacan el acceso a empleo, servicios de salud y vivienda, así como la eliminación de la discriminación, exclusión y violencia en ámbitos públicos y privados.

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Minutos más tarde, hacia las 16:02 horas, la asistencia se incrementó a aproximadamente 35 personas. En ese momento, los manifestantes iniciaron acciones de bloqueo, ocupando carriles centrales y laterales de Paseo de la Reforma con dirección al Ángel de la Independencia, donde colocaron mesas y sillas como parte de su protesta.

La movilización generó afectaciones viales en la zona, mientras que la actividad del colectivo continuaba al cierre de este reporte.

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