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La informó que 203 conductores fueron remitidos al Centro de Sanciones Administrativas y de Integración Social por haber superado el límite permitido en la prueba de alcohol o , del 27 al 30 de marzo.

Además, 199 vehículos fueron llevados a un .

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La SSC comunicó que en el mencionado periodo se realizaron 38 mil 378 pruebas AlcoStop (de ambiente interior del vehículo) y 576 pruebas de alcoholemia (aire espirado) como parte del Programa Conduce sin Alcohol de Semana Santa.

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