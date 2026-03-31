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Elementos de la () fueron capacitados para adoptar medidas para garantizar la protección de las misiones extranjeras y sus funcionarios en la Ciudad de México.

La SSC detalló que fueron 149 los efectivos de las Subsecretarías de Operación Policial, de Control de Tránsito, de Participación Ciudadana y Prevención del Delito, así como de la Policía Auxiliar (PA), de la () y de la Universidad de la Policía, los que participaron en el curso.

Informó que, en el marco de los preparativos para la y debido a la colaboración entre la SSC y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), se notó la necesidad de capacitar a las y los policías de la Ciudad de México sobre la estancia de las misiones extranjeras.

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La capacitación fue impartida por personal de la a través de la Dirección General de Protocolo y la Consultoría Jurídica, quienes brindaron herramientas a los policías para garantizar las medidas para la protección y seguridad de las Misiones Extranjeras y de los funcionarios, conforme a lo establecido en la sobre las Relaciones Diplomáticas de 1961.

También se presentó el marco jurídico internacional y nacional, se detalló la información sobre la estancia de los diplomáticos en México y los mecanismos para verificar el estatus de los mismos.

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La SSC destacó que la Ciudad de México es sede de 86 embajadas y 42 representaciones de organismos internacionales, así como de consulados generales, consulados honorarios y oficinas consulares.

Policías reciben capacitación. Foto: especial
Policías reciben capacitación. Foto: especial
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mahc/LL

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