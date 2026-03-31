Durante el Mundial y cualquier evento que tenga lugar en el Estadio Banorte, no se permitirá la circulación de vehículos sin placas, advirtió el secretario de Seguridad Ciudadana (SSC), Pablo Vázquez Camacho.

Recordó que durante el protocolo de “última milla” que se activó para el partido México-Portugal del pasado 28 de marzo, comprendía el acceso vehicular a personas con acceso a los palcos del recinto; sin embargo, admiró que la ausencia de placas en vehículos que ingresen a la zona y circulen por el Estadio se sancionara con “todo rigor”.

“Eso es un tema que internamente se revisó y se ha girado la instrucción de que, más allá de lo que se permita o no por el protocolo de Última Milla de los palcos y esos temas, que haya sanciones efectivas, independientemente de quién se trate, por la ausencia de placas, que eso es un tema que todos por obligación debemos de cumplir”, dijo en conferencia junto a la jefa de Gobierno, Clara Brugada.

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Y agregó que en el Mundial y en cualquier experiencia siguiente que haya en el Estadio, se procederá con las sanciones correspondientes contra quien se presente sin placas.

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