A 73 días del Mundial, las autoridades capitalinas se estarán reuniendo diario con representantes del Estadio Banorte, para coordinar lo referente a la justa deportiva, adelantó la jefa de Gobierno, Clara Brugada, tras sostener una reunión con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, e indicó que ella estará presente en esas reuniones una vez por semana.

“En esta reunión, quedamos en que va a llevarse a cabo una reunión diaria entre el Gobierno de la ciudad y el estadio, para que podamos seguir avanzando en la coordinación; y voy a estar presente una vez a la semana, en esta coordinación que va a haber entre FIFA, estadio y Gobierno de la Ciudad de México, para que podamos garantizar la mejor coordinación y los mejores resultados”, dijo.

Además, dijo que se hará una revisión del operativo de movilidad y seguridad que se echó a andar el pasado 28 de marzo, en los alrededores del Estadio Banorte, y en un lapso de 15 días o tres semanas se presentará un informe de las mejoras que se implementarán para día de la inauguración del Mundial.

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“Sería bueno que, después de que se revise toda la evaluación, tanto nuestra como con el Estadio, después públicamente se informe cuáles van a ser las mejoras que se van a llevar a cabo para el Mundial. Creo que eso sería muy bueno. En unos 15 días, tres semanas, estaríamos informando públicamente, cuáles serían las mejoras que consideramos tenemos que hacer”, precisó.

“Lo que aconteció fue lo que nos propusimos" dice sobre operativo en inmediaciones del estadio

En conferencia de prensa, Brugada Molina evaluó de manera favorable el operativo que se puso en marcha el pasado sábado por el partido México-Portugal, que marcó la reinauguración del Coloso de Santa Úrsula, pues destacó que lo que aconteció fue justamente lo que se propusieron las autoridades, en cuanto a movilidad y seguridad en los alrededores del Estadio.

Indicó que al Gobierno de la CDMX le corresponde todo lo que acontece en los alrededores del Estadio, es decir en el llamado perímetro “de última milla”, no así en el interior.

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“En general, vemos un balance favorable. Lo que aconteció, fue lo que nos propusimos y planeamos, afuera del estadio. El Gobierno tiene una responsabilidad, que es garantizar que todo lo que ocurre antes de la Última Milla, funcione de manera adecuada. Nos referimos a la movilidad, a la seguridad del entorno, a la atención ciudadana, y sobre todo a las obras que nos tocó llevar a cabo, previo al sábado. Y también las condiciones para que las personas pudiesen llegar, transitar y retirarse, de manera ordenada y segura”, indicó.

Tras reiterar que se trató de un ensayo previo a la inauguración del Mundial, la mandataria lamentó el deceso del aficionado quien perdió la vida durante el partido del sábado y afirmó que la FGJ-CDMX “ya se encuentra realizando las investigaciones correspondientes, para esclarecer los hechos”.

Al respecto, la secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Myriam Urzúa, explicó que hay un equipo de Protección Civil que pertenece al Estadio y señaló que este recinto entregó a las autoridades su programa interno en la materia, actualizado, y con fecha hasta 2031.

En su oportunidad, el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, indicó que se dará todo el acompañamiento necesario a la familia del fallecido, además de que continuará con los trabajos de prevención y sensibilización para que no se consuman cantidades de alcohol que pongan en riesgo la vida de las personas.

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