Tras realizar 14 diligencias para atender denuncias por despojos y ocupaciones irregulares, las autoridades capitalinas reportaron que, en seis casos, se restituyeron los inmuebles revisados.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que, entre el 23 y el 27 de marzo, personal de diferentes dependencias capitalinas llevaron a cabo estos operativos en las alcaldías Miguel Hidalgo, Álvaro Obregón, Gustavo A. Madero, Cuauhtémoc, Iztapalapa, Tláhuac, Venustiano Carranza y Coyoacán, donde se atendieron denuncias relacionadas con la invasión de propiedades como ingreso sin autorización, sustitución de cerraduras, ocupación violenta, intentos de apropiación indebida y riesgos de ocupación.

Según el comunicado, además de las seis restituciones, hubo cuatro aseguramientos, tres entregas de menaje y una acción de resguardo jurídico.

Esto, permitió devolver espacios a personas propietarias o poseedoras legítimas, resguardar predios sujetos a investigación y conservar condiciones legales de custodia en inmuebles vinculados con carpetas abiertas por el delito de despojo.

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“Las diligencias comprendieron la recuperación de casas, departamentos, terrenos, locales y predios, así como la extracción y entrega de bienes a personas que acreditaron su legítima posesión. En algunos casos, además de restablecer el acceso a los inmuebles, fue necesario reforzar sellos, soldar accesos o implementar medidas adicionales para evitar nuevos ingresos irregulares mientras continúan los procedimientos ministeriales y jurídicos”, detalló la FGJ.

También informó que adicionalmente, en determinados operativos se brindó atención complementaria derivada de las condiciones encontradas en sitio, particularmente cuando se localizó la presencia de niñas, niños, adolescentes, personas adultas mayores o animales de compañía, por lo que se activaron mecanismos institucionales de acompañamiento para salvaguardar derechos, brindar asistencia y garantizar una intervención integral.

De manera adicional, se contó con el respaldo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), la Brigada de Vigilancia Animal y el DIF, así como personal de distintas alcaldías y áreas de apoyo institucional, de acuerdo con las características específicas de cada caso.

En estas acciones participaron la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México (SECGOB) y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (Fiscalía CDMX), a través de la Fiscalía Especializada en Delitos Ambientales y en Materia de Protección Urbana (FIDAMPU) y la Policía de Investigación (PDI), instancias responsables de dar cauce legal a las diligencias y asegurar que cada actuación se realizara conforme al marco normativo aplicable.

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