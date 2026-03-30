El secretario de Atención y Participación Ciudadana, Tomás Pliego afirmó que se trabaja “arduamente” para concretar la operación de las 21 Casas de Gobierno que prometió la administración capitalina para descentralizar el gobierno en las 16 alcaldías.

Este lunes, EL UNIVERSAL publicó en sus páginas los perfiles de quienes operan las 21 Casas de Gobierno que anunció la administración capitalina, entre los que se encuentran exconcejales, exfuncionarios de las alcaldías, así como diputados federales afines a Morena. Hasta ahora, únicamente una de las 21 casas ha sido inaugurada, pero las otras 20 tienen direcciones ejecutivas en funcionamiento.

“Estamos trabajando arduamente, en coordinación con la Secretaría de Administración y Finanzas, la Secretaría de Obras, para concretar la operación de todas las Casas de Gobierno”, dijo.

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Afirmó que se informará puntualmente sobre los avances que se tengan, así como las fechas de apertura de estos espacios.

En conferencia de prensa junto a la jefa de Gobierno, Clara Brugada, el secretario de Atención y Participación Ciudadana, afirmó que los perfiles que están al frente de las direcciones ejecutivas de estos espacios son servidores públicos “sin mancha” en sus expedientes.

“Son compañeras y compañeros con experiencia, que han sido servidores públicos, que no tienen mancha en su expediente, que tienen una trayectoria limpia y que están haciéndose cargo de esta responsabilidad”, señaló.

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