Más Información

Explosión de camioneta en Tecámac deja dos muertos tras salir del AIFA; víctimas eran de Sinaloa

Explosión de camioneta en Tecámac deja dos muertos tras salir del AIFA; víctimas eran de Sinaloa

Coordinador de Infodemia gana 100 mil pesos al mes; medio ofrece disculpa por error sobre imágenes de mujer en balcón de Palacio

Coordinador de Infodemia gana 100 mil pesos al mes; medio ofrece disculpa por error sobre imágenes de mujer en balcón de Palacio

Indep explica despojo de El Sardinero en Veracruz; caso revelado por EL UNIVERSAL sigue en tribunales, señala

Indep explica despojo de El Sardinero en Veracruz; caso revelado por EL UNIVERSAL sigue en tribunales, señala

Sheinbaum e Infantino evalúan preparativos del Mundial rumbo a su inauguración; confían en que "todo va a salir muy bien"

Sheinbaum e Infantino evalúan preparativos del Mundial rumbo a su inauguración; confían en que "todo va a salir muy bien"

UIF revisa empresas del cuñado de AMLO tras nota de EL UNIVERSAL; no encuentra operaciones inusuales

UIF revisa empresas del cuñado de AMLO tras nota de EL UNIVERSAL; no encuentra operaciones inusuales

Del "falso" de Infodemia a la confirmación de Sheinbaum; lo que sabemos de la mujer asoleándose las piernas en Palacio Nacional

Del "falso" de Infodemia a la confirmación de Sheinbaum; lo que sabemos de la mujer asoleándose las piernas en Palacio Nacional

El secretario de Atención y Participación Ciudadana, Tomás Pliego afirmó que se para concretar la operación de las 21 Casas de Gobierno que prometió la administración capitalina para descentralizar el gobierno en las 16 alcaldías.

Este lunes, publicó en sus páginas los perfiles de quienes operan las que anunció la administración capitalina, entre los que se encuentran exconcejales, exfuncionarios de las alcaldías, así como diputados federales afines a Morena. Hasta ahora, únicamente una de las 21 casas ha sido inaugurada, pero las otras 20 tienen direcciones ejecutivas en funcionamiento.

“Estamos trabajando arduamente, en coordinación con la Secretaría de Administración y Finanzas, la Secretaría de Obras, para concretar la operación de todas las Casas de Gobierno”, dijo.

Lee también

Afirmó que se informará puntualmente sobre los avances que se tengan, así como las fechas de apertura de estos espacios.

En conferencia de prensa junto a la jefa de Gobierno, , el secretario de Atención y Participación Ciudadana, afirmó que los perfiles que están al frente de las direcciones ejecutivas de estos espacios son servidores públicos “sin mancha” en sus expedientes.

“Son compañeras y compañeros con experiencia, que han sido servidores públicos, que no tienen mancha en su expediente, que tienen una y que están haciéndose cargo de esta responsabilidad”, señaló.

Lee también

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/rmlgv

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]