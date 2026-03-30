Exconcejales, exfuncionarios de alcaldías y exdiputados federales simpatizantes de Morena son quienes encabezan las direcciones ejecutivas de las 21 Casas de Gobierno que prometió la actual administración para descentralizar los servicios que se brindan a la población.

En un análisis que realizó EL UNIVERSAL con base en información obtenida vía transparencia y la consulta de datos en la página de la Secretaría de Atención y Participación Ciudadana se identificó a quienes están detrás de estos espacios administrativos.

En el caso de Álvaro Obregón, al frente está Armando Chavarría Lameda Díaz, quien aparece como concejal de dicha alcaldía. Otros cargos desempeñados, de acuerdo con su CV, son enlace distrital de la demarcación y de defensa del voto, ambos de Morena.

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El director ejecutivo de la Casa de Gobierno en Azcapotzalco es Juventino Hernández Martínez, quien fue director del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, SNDIF.

En Benito Juárez el cargo lo tiene Emma del Pilar Ferrer del Río, quien se desempeñó como concejal en dicha demarcación con fecha de 2021.

Para la casa de la Cuauhtémoc está Abel Rodríguez Zamora, quien fue director general de Regularización Territorial adscrito a la Secretaría de Gobierno, entre 2013 y 2014.

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En Iztacalco está como encargada Yolanda Evelyn Cedillo Sánchez, quien se desempeñó en 2023 como líder coordinador de Proyecto en el Subsistema de Educación Comunitaria (Pilares).

Para Cuajimalpa está Carlos Alberto Ruiz Cruz, quien también fue concejal de dicha demarcación por Morena en 2018.

En el caso de las tres Casas de Gobierno de Gustavo A. Madero se indican dos nombres: Alan García Fernández, exdirector ejecutivo de Participación Ciudadana en Gustavo A. Madero de la Sibiso, y Eder Uriel Rivas Sánchez, exjefe de Unidad Departamental de Organización e Integración de Personas Mayores en la demarcación.

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En Iztapalapa, donde se contemplan cuatro direcciones ejecutivas de las Casas de Gobierno, cada una identificada como “A”, “B”, “C” y “D”, se encuentran los nombres de Ana María Rodríguez Ruiz, quien fue diputada federal de 2018 a 2021; Bertha Alicia Martínez Vargas, exsubdirectora de Desarrollo Social en Iztapalapa entre 2018 y 2019; Osmar Martínez Chavarría, exconcejal en Iztapalapa en 2024, y Teresa Ortega Rico, también exconcejal de esa alcaldía.

Para Magdalena Contreras está Mayra Isabel González Ruiz, quien estuvo en la Coordinación General del Gabinete de Seguridad y Procuración de Justicia de la Jefatura de Gobierno entre 2019 y 2021, así como en la Coordinación General de Participación Ciudadana de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social en 2024.

En la Miguel Hidalgo está Thania Natalie Solís, quien en 2021 fue concejal de la demarcación; en Milpa Alta está Eduardo Maya, quien se desempeñó como director de Servicios e Imagen Urbana adscrito a la Dirección General de Servicios Urbanos de Iztapalapa de 2012 a 2013, y fue asesor de la Comisión de Gobierno en la Asamblea Legislativo del Distrito Federal (hoy Congreso).

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En Tláhuac está Luz Anel Francisco Martínez, exdirectora ejecutiva de Participación Ciudadana en Tláhuac; en Tlalpan, Esthela Mondragón Guzmán, exenlace de Participación Ciudadana en esa demarcación entre 2015 y 2018; en Venustiano Carranza, Astrid de Jesús Miranda Cañizares, quien entre sus cargos previos fue subdirectora de Prevención del Delito en las Violencias en esa alcaldía, y en Xochimilco, Juan José Nicolás Arredondo, exjefe de Unidad Departamental de Mercados en esa demarcación.

En el caso de Coyoacán, la directora es Karem Elizabeth Medina, exdirectora Territorial de la zona Estrella, en Iztapalapa.