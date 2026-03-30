Ángel Torres, fundador de Todos Somos Anfitriones y miembro del Frente Unidos por la Hospitalidad, señaló que la iniciativa impulsada por la diputada local Diana Sánchez Barrios para crear la Estancia Turística Eventual y el Hospedaje de Corta Estancia entre Particulares, y prohibir que los inmuebles nuevos, reconstruidos o rehabilitados se destinen para el servicio de hospedaje de corta estancia, podría restringir una actividad que ha permitido ampliar la oferta de hospedaje, más allá de los corredores tradicionales, previo al Mundial.

En un comunicado, explicó que este tipo de alojamiento ha respondido a nuevas dinámicas de movilidad, no sólo turística sino también médica, laboral y académica, al ofrecer espacios con condiciones específicas como privacidad, estancias prolongadas y servicios complementarios, lo que ha permitido atender necesidades que no siempre cubre la oferta convencional.

Subrayó que uno de los principales efectos del modelo ha sido la redistribución del turismo hacia colonias y alcaldías con menor presencia hotelera, lo que ha generado actividad económica en comercios locales y servicios de proximidad. En ese sentido, advirtió que limitar esta modalidad podría concentrar nuevamente la derrama económica en zonas específicas de la ciudad tal como ya ocurre en varias zonas geográficas.

Lee también Alcaldía Miguel Hidalgo denuncia a exalcalde Víctor Hugo Romo por corrupción; acusan demolición ilegal en Moliere 88

Asimismo, indicó que la renta de corta estancia forma parte de una cadena económica que involucra tanto a anfitriones como a prestadores de servicios, y que además contribuye a la recaudación fiscal mediante el cumplimiento de obligaciones tributarias vigentes.

“El planteamiento legislativo se da en un momento en el que el turismo en la Ciudad de México atraviesa una etapa de transformación. Apenas en días recientes, el Gobierno Federal destacó el impulso al turismo comunitario como una estrategia para fortalecer economías locales y diversificar la oferta turística del país, un enfoque que, de acuerdo con actores del sector, guarda relación con el modelo de hospedaje distribuido en barrios y comunidades”, expuso.

Ángel Torres consideró que cualquier modificación normativa debería construirse a partir de un diálogo amplio que incluya a los distintos sectores involucrados, con el objetivo de equilibrar la regulación del uso de suelo, la actividad económica y las nuevas formas de habitar y visitar las ciudades.

"La discusión sobre los alojamientos de corta estancia se inserta así en un debate más amplio sobre el modelo de ciudad, en el que convergen temas de vivienda, desarrollo urbano, turismo y economía local”, añadió.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL