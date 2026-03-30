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Un presunto fardero fue tras intentar robar playeras y uniformes oficiales de la Selección Mexicana, con un valor superior a 18 mil pesos, en una tienda deportiva de la alcaldía Álvaro Obregón.

Los hechos se registraron en un establecimiento ubicado en la colonia La Rosita, en el cruce de avenida Vasco de Quiroga y la calle Mario Pani, donde policías realizaban labores de vigilancia.

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De acuerdo con el reporte, el hombre, de 51 años de edad, intentó salir del local con varias prendas deportivas sin realizar el pago correspondiente. Al cruzar el área de salida, las alarmas antirrobo se activaron, lo que alertó a los elementos que se encontraban en el sitio.

Los uniformados le dieron alcance y, al solicitarle el comprobante de compra, el sujeto no pudo acreditar la adquisición de los artículos. Entre la mercancía asegurada había playeras y chamarras de una marca deportiva, incluidas de la selección mexicana de fútbol, con un valor total de 18 mil 495 pesos.

El individuo fue detenido en el lugar y trasladado ante el , donde se determinará su situación jurídica.

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