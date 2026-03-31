El edificio de la calle Enrique Rébsamen, en la colonia Narvarte, donde se registró una explosión por aparente acumulación de gas durante la noche del lunes 30 de marzo, no presenta daño estructural, indicó personal del Instituto para la Seguridad de las Construcciones (ISC) de la Ciudad de México.

Un día después del estallido que dejó cuatro personas heridas, el ingeniero del ISC, Jorge Castro Villaneda, informó que el edificio sólo cuenta con daños en muebles y acabados.

"Venimos a ver si de día se veía algún daño, pero no se ve ningún daño de la explosión, o sea, sí se ven daños pero son de elementos no estructurales de duela, cancelerías, bienes muebles, todos los muebles, plafones, muros falsos, etcétera".

Vecinos del edificio aseguraron que buscan volver a su hogar lo antes posible. Foto: Santiago Cadena / EL UNIVERSAL

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Por su parte, vecinos del edificio aseguraron que buscan volver a su hogar lo antes posible.

"Quisiéramos regresar a habitar porque tengo mascotas y los tenemos hacinados en un baño donde nos prestaron pero el perico sí se quedó en el departamento", mencionó Rosa María, vecina del edificio, que la tarde de este martes fue al lugar para saber la situación de su propiedad.

Rosa María y su esposo salieron ilesos a la explosión.

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Mientras que otra de las vecinas, Sharon, informó que no se encontraba en el lugar al momento del estallido ya que salió a pasear a su mascota.

Además de que, a pesar de la ayuda de parte de autoridades para pasar la noche en un hotel, ella prefirió pasarla con su hermana.

"La verdad la ayuda ha sido muy buena, vino muchísima gente a apoyarnos".

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Ambas vecinas informaron que la fuga de gas se originó en el segundo nivel del edificio, donde el habitante del departamento se dio cuenta que el gas se estaba fugando, por lo que pudo evacuar a su esposa y a su bebé, sin embargo, al buscar de dónde se escapaba el combustible se registró el estallido.

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