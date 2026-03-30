Cuatro personas resultaron lesionadas y al menos 30 más fueron evacuadas tras una explosión registrada en el interior de un departamento en la colonia Narvarte, alcaldía Benito Juárez.

El incidente ocurrió en el cruce de las calles Rebsamen y Diagonal San Antonio, donde vecinos reportaron un fuerte estallido que alertó a habitantes de la zona.

De acuerdo con los primeros reportes, la explosión habría sido provocada por una acumulación de gas al interior del inmueble, lo que generó daños en el departamento afectado y movilizó a cuerpos de emergencia.

Lee también Realizan 14 operativos contra despojo en 8 alcaldías de la CDMX; concretaron seis restituciones de inmuebles

Paramédicos atendieron en el lugar a cuatro personas lesionadas, sin que hasta el momento se haya detallado la gravedad de sus heridas.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México acudieron junto con personal de emergencia para acordonar la zona y facilitar las labores de atención.

Como medida preventiva, alrededor de 30 personas fueron evacuadas de inmuebles cercanos, mientras se realizaban revisiones para descartar riesgos adicionales.

Autoridades ya investigan las condiciones en las que ocurrió la explosión, en tanto continúan las labores de supervisión en el área afectada.

Lee también Cae presunto fardero en Álvaro Obregón; intenta robar más de 18 mil pesos en uniformes de la Selección Mexicana

Alcaldía Benito Juárez apoya a personas heridas

El alcalde Luis Mendoza acudió al número 449 de la calle Enrique Rébsamen, en la colonia Narvarte, donde alrededor de las 19:00 horas se registró una explosión, presuntamente derivada de la acumulación de gas y ofreció alojamiento a seis personas que resultaron afectadas.

Tras el siniestro, al lugar acudió personal de Protección Civil de la alcaldía Benito Juárez, quien valoró a cuatro personas, entre ellas una con quemaduras en 10% de su cuerpo, tres más con lesiones leves. Ninguna requirió traslado médico.

Como medida preventiva, se llevó a cabo la evacuación de aproximadamente 40 personas de los inmuebles afectados y zonas aledañas, con el objetivo de salvaguardar la integridad de los residentes.

Las labores de atención y mitigación se realizaron de manera coordinada con el Heroico Cuerpo de Bomberos, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, así como personal de la estrategia Blindar BJ 360° y de las áreas de Servicios Urbanos y Participación Ciudadana, quienes brindaron apoyo a las y los vecinos afectados. Los servicios de emergencia continúan laborando en la zona.

Lee también Más de 70 mil asistieron al Carnaval de Carnavales; 45 comparsas recorrieron el Centro

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr