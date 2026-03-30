La remodelación del Tren Ligero estará lista en aproximadamente un mes, a principios de mayo, prometió la jefa de Gobierno, Clara Brugada. Tras la reapertura de la terminal Tasqueña únicamente con motivo de la reinauguración del Estadio Banorte, el punto fue nuevamente cerrado al público pues aún no concluyen los trabajos.

“Tenemos esta tarea de modernizar el Tren Ligero rumbo al Mundial, en eso no hemos fallado en términos de fechas ni mucho menos, vamos bien. Yo espero —secretario— que a principios de mayo, en un mes, podamos inaugurar el Tren Ligero”, dijo.

En conferencia de prensa, la mandataria capitalina precisó que la intención es que la reapertura permanente incluya los nuevos trenes que se echarán a andar en el Tren Ligero, además del sistema de regulación y todas las adecuaciones que se están realizando. Particularmente, dijo, la terminal Tasqueña es la que más necesitaba atención para soportar toda la modernización, como es el doble de trenes.

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Al respecto, el secretario de Movilidad, Héctor Ulises García Nieto, explicó que durante el partido del pasado sábado, se hizo “operable" el servicio desde la terminal Tasqueña hasta el Estadio Banorte “para garantizar el plan de movilidad que vamos a poner en marcha en la inauguración del Mundial”.

Indicó que ese día se acoplaron 13 trenes con cuatro vagones cada uno y precisó que aún hay pendientes en las obras, por lo que continúa cerrada la terminal; afirmó que “ya se puede operar”, sin embargo, las autoridades quieren entregar el servicio completo y con todos los trenes nuevos, con la nueva cromática que llevará el ahora llamado “Tren Ajolote”.

Resaltó que el sábado pasado también se pusieron en operaciones dos líneas del Trolebús: El Chapulín, que va de Chapultepec a CU y otro de CU a Huipulco, aun cuando no han sido inauguradas oficialmente, para ponerlos a prueba y “demostrar que el servicio público puede garantizar el traslado de toda la gente que quiera ir al Estadio”, dijo.

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