El director del Metro, Adrián Rubalcava, en representación de la jefa de Gobierno, Clara Brugada, inauguró una cancha de futbol en la colonia Lomas de Vista Hermosa, en Cuajimalpa.

El funcionario detalló que esta es la cancha número 78 que se inaugura por toda la Ciudad, de las 300 que prometió la mandataria capitalina en el marco del Mundial. Resaltó que a nivel nacional se invierten más de 200 millones de pesos para la construcción de canchas de futbol.

Asimismo, indicó que esta cancha de pasto sintético beneficiará a vecinos de varias colonias de la demarcación, y que el objetivo es el rescate de los espacios públicos para fomentar el deporte.

“La Jefa de Gobierno tiene mucha claridad en lo que estamos haciendo. Esta es la cancha número 78 que se inaugura en la Ciudad de México, de más de 300 canchas que se están inaugurando en toda la ciudad para que todos los jóvenes puedan tener un espacio deportivo, para que los adultos mayores puedan gozar de hacer deporte, para que la sociedad tenga un espacio libre de violencia. La Jefa de Gobierno tiene muy claro que ese es el objetivo principal”, sostuvo.

De igual forma, el director del Metro transmitió que las autoridades capitalinas están enfocadas en trabajar a favor de la alcaldía Cuajimalpa, y destacó la coordinación que existe con la administración del edil Carlos Orvañanos.

“Concluyo diciéndole a los vecinos de esta demarcación que la Jefa de Gobierno los tiene presentes, los ve entusiasmados y los quiere mucho, y agradezco, sin duda, a las autoridades locales por permitirnos trabajar en conjunto, lo que demuestra que desde la presidenta Claudia Sheinbaum, la Jefa de Gobierno y hoy la alcaldía Cuajimalpa, estamos unificados para trabajar en favor de lo más importante que son ustedes, los vecinos”, subrayó.

A esta inauguración asistieron autoridades de la alcaldía Cuajimalpa, de Pilares y algunos exfutbolistas como Luis Flores y Manuel Negrete, quien hace 40 años hizo uno de los goles más bellos en la historia de los mundiales, precisamente en el Estadio Azteca, que será sede mundialista por tercera ocasión.

El representante de Pilares, Carlos Hernández, dijo que a partir de este martes habrá por las tardes un entrenador de futbol en esta cancha para que las y los jóvenes puedan mejorar su técnica.

Manuel Negrete destacó el trabajo de Adrián Rubalcava al frente del Metro, y confió en que haya un Mundial alegre.

Guillermo Robles, director General de Servicios Urbanos de Cuajimalpa, destacó la buena coordinación que existe con las autoridades capitalinas para el rescate de los espacios públicos.

Tras el acto protocolario, los funcionarios e invitados especiales cortaron el listón inaugural de esta cancha y tiraron unos penaltis, aunque no les fue muy bien.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

rmlgv