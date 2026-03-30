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La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México informó que más de 70 mil asistentes acudieron a la tercera edición del , realizada este domingo 29 de marzo en calles del Centro Histórico.

A través de un comunicado, la dependencia detalló que participaron 45 comparsas provenientes de alcaldías como Azcapotzalco, Gustavo A. Madero, Iztapalapa, Venustiano Carranza, Tlalpan, Tláhuac y La Magdalena Contreras, además de agrupaciones invitadas de Chiapas.

Agregó que, en total, más de 4 mil 400 participantes llenaron de vida y color las vialidades del primer cuadro de la ciudad.

Las comparsas recorrieron Avenida Juárez y Avenida 5 de Mayo, donde el público se sumó al festejo entre aplausos, baile y asombro ante las presentaciones de danzantes y músicos.

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Explicó que, el Carnaval de Carnavales surge como un espacio para reunir y visibilizar estas manifestaciones provenientes de distintos territorios de la capital, además, fomentar la construcción del tejido social y cultural.

Detalló que, la titular de la Secretaria de Cultura de la Ciudad de México, , destacó que este encuentro parte del reconocimiento de los carnavales como patrimonio cultural inmaterial de la ciudad, declaratoria realizada en 2024, la cual compromete a las autoridades a preservar, fomentar e investigar estas tradiciones vivas.

“Si algo compone la de esta ciudad son justamente sus tradiciones populares, las que vienen de las periferias, las que vienen de los pueblos y barrios originarios”, afirmó la titular.

La dependencia indicó que, en el evento participaron charros, escaramuzas, chinelos, cochinelos, porquirios, lechones, mojigangas, huehuenche, viudas, diablos, plumas y catrinas, entre otros personajes.

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