La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México informó que más de 70 mil asistentes acudieron a la tercera edición del Carnaval de Carnavales, realizada este domingo 29 de marzo en calles del Centro Histórico.

A través de un comunicado, la dependencia detalló que participaron 45 comparsas provenientes de alcaldías como Azcapotzalco, Gustavo A. Madero, Iztapalapa, Venustiano Carranza, Tlalpan, Tláhuac y La Magdalena Contreras, además de agrupaciones invitadas de Chiapas.

Agregó que, en total, más de 4 mil 400 participantes llenaron de vida y color las vialidades del primer cuadro de la ciudad.

Las comparsas recorrieron Avenida Juárez y Avenida 5 de Mayo, donde el público se sumó al festejo entre aplausos, baile y asombro ante las presentaciones de danzantes y músicos.

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Explicó que, el Carnaval de Carnavales surge como un espacio para reunir y visibilizar estas manifestaciones provenientes de distintos territorios de la capital, además, fomentar la construcción del tejido social y cultural.

Detalló que, la titular de la Secretaria de Cultura de la Ciudad de México, Ana Francis López Bayghen Patiño, destacó que este encuentro parte del reconocimiento de los carnavales como patrimonio cultural inmaterial de la ciudad, declaratoria realizada en 2024, la cual compromete a las autoridades a preservar, fomentar e investigar estas tradiciones vivas.

“Si algo compone la riqueza cultural de esta ciudad son justamente sus tradiciones populares, las que vienen de las periferias, las que vienen de los pueblos y barrios originarios”, afirmó la titular.

La dependencia indicó que, en el evento participaron charros, escaramuzas, chinelos, cochinelos, porquirios, lechones, mojigangas, huehuenche, viudas, diablos, plumas y catrinas, entre otros personajes.

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