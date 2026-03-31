Más Información

Mollinedo deja Aduanas; va como delegado de Segob en Yucatán

Mollinedo deja Aduanas; va como delegado de Segob en Yucatán

República Checa vence a Dinamarca por penales; será rival de México en el Mundial 2026

República Checa vence a Dinamarca por penales; será rival de México en el Mundial 2026

Así quedó el Grupo de México para el Mundial 2026; Chequia se suma

Así quedó el Grupo de México para el Mundial 2026; Chequia se suma

ONG piden diálogo con Hacienda, SAT y Bienestar; advierten riesgos a proyectos sociales por medidas fiscales

ONG piden diálogo con Hacienda, SAT y Bienestar; advierten riesgos a proyectos sociales por medidas fiscales

Escándalo golpea a Kristi Noem; filtran fotos de presunta doble vida de su esposo y familia se dice devastada

Escándalo golpea a Kristi Noem; filtran fotos de presunta doble vida de su esposo y familia se dice devastada

Alicia Bárcena supervisa limpieza en Veracruz tras derrame de petróleo; "dialogamos con pobladores para escuchar sus preocupaciones"

Alicia Bárcena supervisa limpieza en Veracruz tras derrame de petróleo; "dialogamos con pobladores para escuchar sus preocupaciones"

La informó que las multas por incumplir la durante las celebraciones de serán de 2 mil 375.94 a 3 mil 394.20 pesos.

De acuerdo con el acuerdo publicado en la , los establecimientos mercantiles que vendan alcohol fuera de lo permitido podrán ser sancionados con multas que van de 351 a 2,500 Unidades de Medida y Actualización (UMA), lo que equivale aproximadamente a entre 39,712 y más de 282,000 pesos, además de la posible clausura temporal del negocio.

En el caso de los consumidores que ingieran bebidas alcohólicas en la vía pública, las sanciones van de 21 a 30 UMA, es decir, entre 2,375.94 y 3,394.20 pesos. Como alternativa, podrán enfrentar arrestos de 25 a 36 horas o trabajo comunitario de 12 a 18 horas.

Lee también

Estas sanciones se aplicarán en el marco de la Ley Seca que se implementará el jueves 2 y viernes 3 de abril, en los ocho barrios donde se realiza la representación del Viacrucis en Iztapalapa.

La restricción abarca los barrios de San Ignacio, Santa Bárbara, La Asunción, San Lucas, San Pedro, San Miguel, San Pablo y San José, donde cada año se registra alta afluencia de visitantes por esta tradición religiosa.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

vr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]