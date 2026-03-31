La alcaldía Iztapalapa informó que las multas por incumplir la Ley Seca durante las celebraciones de Semana Santa serán de 2 mil 375.94 a 3 mil 394.20 pesos.

De acuerdo con el acuerdo publicado en la Gaceta Oficial, los establecimientos mercantiles que vendan alcohol fuera de lo permitido podrán ser sancionados con multas que van de 351 a 2,500 Unidades de Medida y Actualización (UMA), lo que equivale aproximadamente a entre 39,712 y más de 282,000 pesos, además de la posible clausura temporal del negocio.

En el caso de los consumidores que ingieran bebidas alcohólicas en la vía pública, las sanciones van de 21 a 30 UMA, es decir, entre 2,375.94 y 3,394.20 pesos. Como alternativa, podrán enfrentar arrestos de 25 a 36 horas o trabajo comunitario de 12 a 18 horas.

Lee también ¡No olvides el paraguas! Activan alerta amarilla por lluvias fuertes en 13 alcaldías de CDMX; hay posibilidades de caída de granizo

Estas sanciones se aplicarán en el marco de la Ley Seca que se implementará el jueves 2 y viernes 3 de abril, en los ocho barrios donde se realiza la representación del Viacrucis en Iztapalapa.

La restricción abarca los barrios de San Ignacio, Santa Bárbara, La Asunción, San Lucas, San Pedro, San Miguel, San Pablo y San José, donde cada año se registra alta afluencia de visitantes por esta tradición religiosa.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más. vr

Noticias según tus intereses