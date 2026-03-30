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Las alcaldías Gustavo A. Madero y Magdalena Contreras dieron a conocer la suspensión para la venta de bebidas alcohólicas en distintos puntos de su territorio con motivo de las celebraciones de .

En la Gaceta Oficial, la alcaldía Gustavo A. Madero precisó que la medida aplicará los días jueves y viernes santo, que corresponden al 2 y 3 de abril de 2026, en las siguientes colonias, pueblos y barrios: Ahuehuetes; Arboledas; Ampliación Arboledas; Benito Juárez; Calpultitlán; Castillo Grande; Chalma de Guadalupe; Cuchilla del Tesoro; Cuautepec de Madero; Cuautepec Barrio Bajo; Del Bosque; El Carmen; Gabriel Hernández; Ampliación Gabriel Hernández; General Felipe Berriozábal; Gertrudis Sánchez I Sección; Gertrudis Sánchez II Sección; Gertrudis Sánchez III Sección; La Casilda; La Forestal; La Forestal I; La Forestal II; La Forestal III; La Malinche; La Pastora; Loma de la Palma; Lomas de Cuautepec; Palmatitla; Parque Metropolitano; Progreso Nacional; San Miguel; San Miguel Cuautepec; Tlalpexco y 25 de Julio.

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En el caso de la alcaldía Magdalena Contreras, la suspensión aplicará desde las 00:00 horas del jueves 02 de abril, hasta las 23:59 horas sábado 4 del mismo mes, en los establecimientos mercantiles y vía pública ubicados en toda la demarcación que operen como vinaterías, tiendas de abarrotes, supermercados con licencia para venta de vinos y licores, tiendas de autoservicio, tiendas departamentales, aquellos que se instalen temporalmente y en cualquier otro similar, en los que se expendan bebidas alcohólicas de cualquier graduación, incluyendo el servicio a domicilio en el que se comercialicen u obsequien bebidas alcohólicas para el consumo humano.

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