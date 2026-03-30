Las alcaldías Gustavo A. Madero y Magdalena Contreras dieron a conocer la suspensión para la venta de bebidas alcohólicas en distintos puntos de su territorio con motivo de las celebraciones de Semana Santa.

En la Gaceta Oficial, la alcaldía Gustavo A. Madero precisó que la medida aplicará los días jueves y viernes santo, que corresponden al 2 y 3 de abril de 2026, en las siguientes colonias, pueblos y barrios: Ahuehuetes; Arboledas; Ampliación Arboledas; Benito Juárez; Calpultitlán; Castillo Grande; Chalma de Guadalupe; Cuchilla del Tesoro; Cuautepec de Madero; Cuautepec Barrio Bajo; Del Bosque; El Carmen; Gabriel Hernández; Ampliación Gabriel Hernández; General Felipe Berriozábal; Gertrudis Sánchez I Sección; Gertrudis Sánchez II Sección; Gertrudis Sánchez III Sección; La Casilda; La Forestal; La Forestal I; La Forestal II; La Forestal III; La Malinche; La Pastora; Loma de la Palma; Lomas de Cuautepec; Palmatitla; Parque Metropolitano; Progreso Nacional; San Miguel; San Miguel Cuautepec; Tlalpexco y 25 de Julio.

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En el caso de la alcaldía Magdalena Contreras, la suspensión aplicará desde las 00:00 horas del jueves 02 de abril, hasta las 23:59 horas sábado 4 del mismo mes, en los establecimientos mercantiles y vía pública ubicados en toda la demarcación que operen como vinaterías, tiendas de abarrotes, supermercados con licencia para venta de vinos y licores, tiendas de autoservicio, tiendas departamentales, aquellos que se instalen temporalmente y en cualquier otro similar, en los que se expendan bebidas alcohólicas de cualquier graduación, incluyendo el servicio a domicilio en el que se comercialicen u obsequien bebidas alcohólicas para el consumo humano.

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