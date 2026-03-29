Cada año, cuando llegan las vacaciones de Semana Santa, se abre una oportunidad ideal para hacer una pausa en la rutina diaria. Más allá de su origen religioso o cultural, este periodo se ha consolidado como uno de los momentos más esperados para descansar, convivir en familia o simplemente cambiar de ambiente.

Durante estos días, el ritmo en las ciudades disminuye. Las oficinas se vacían, el tráfico cambia de dinámica y las carreteras comienzan a llenarse de personas que buscan una escapada cercana, sin necesidad de gastar grandes cantidades de dinero.

Vacaciones Semana Santa. Foto: Canva

Entre las alternativas más populares destacan los balnearios, y no es coincidencia. Se trata de espacios accesibles, pensados para todas las edades y perfectos para el clima cálido que suele acompañar esta temporada.

Vacaciones Semana Santa 2026. Foto: Parque Acuático Ojo de Agua

Ya sea en familia, con amigos o en pareja, estos lugares ofrecen una combinación atractiva: albercas, áreas verdes, comida, juegos y, en muchos casos, opciones de hospedaje a precios accesibles. Por eso, se han convertido en una de las mejores opciones para quienes buscan unas vacaciones con las 3B: buenos, bonitos y baratos.

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10 balnearios baratos en México para disfrutar en familia

Para quienes planean salir desde la CDMX o el Estado de México, estos balnearios en Hidalgo y alrededores son una excelente opción para disfrutar sin gastar de más.

Balneario Las Palapas

Ubicado en Texcoco, este espacio recreativo familiar destaca por sus amplias instalaciones acuáticas y áreas verdes, ideales para pasar todo el día.

Precios:

Entrada general: $190

Niños (menos de 1.30 m): $150

Las Ranas (Tejupilco)

Este parque acuático ofrece una experiencia bastante completa, con más de 15 albercas, zona de juegos y hasta un pequeño zoológico.

Precios:

Adultos: $150

Niños: $120

Horario: 9:00 a 18:00 horas

Balneario Municipal El Bañito (Ixtapan de la Sal)

Un clásico de aguas termales, ideal para quienes buscan relajarse. La temperatura del agua ronda entre los 38 y 40 grados.

Precios:

Adultos: $95

Niños: $70

INAPAM: $40

Ex Hacienda de Temixco

Uno de los parques acuáticos más grandes y completos, con más de 130 mil metros cuadrados de diversión.

Atracciones principales:

Alberca de olas

Río con olas

Toboganes y áreas infantiles

Zonas para picnic

Precios:

Adultos: $435

Niños / INAPAM: $290

Menores de 95 cm: entrada gratis

El Géiser (Tecozautla)

El balneario El Géiser es famoso por su impresionante salida natural de vapor, considerada una de las más potentes de América Latina.

Qué ofrece:

Aguas termales

Vapores y saunas naturales

Tirolesa y puentes colgantes

Precios:

Entrada: $150 – $200

Campamento: desde $100

Hospedaje: desde $800 por noche

Balneario Dios Padre (Ixmiquilpan)

Uno de los más conocidos dentro del corredor de balnearios en Hidalgo, ideal para escapadas de fin de semana.

Atracciones:

Alberca de olas

Toboganes

Ojo de agua natural

Áreas verdes y asadores

Precios:

Entrada: $200 (temporada alta)

Niños pequeños: gratis

INAPAM: $100

Parque Acuático El Tephé

El balneario El Tephé es una opción familiar muy popular gracias a sus aguas termales y ambiente relajado.

Qué hacer:

Albercas termales

Toboganes

Áreas para picnic y campamento

Precios:

Adultos: $120 – $150

Niños: $90 – $120

Balneario Santa María Amajac

Un lugar tradicional que combina tranquilidad con actividades recreativas, ideal para quienes buscan relajarse.

Atracciones:

Albercas termales

Tirolesa

Áreas verdes

Precios:

Adultos: $140 – $170

Niños: $110 – $130

Valle Paraíso (Ixmiquilpan)

Un parque acuático más moderno que combina diversión y descanso en un mismo lugar.

Qué encontrarás:

Albercas termales

Área temática (dinosaurios)

Jacuzzis naturales

Precios:

Entrada: $180 – $200

INAPAM: $90 – $100

Las Cuevitas (Ixmiquilpan)

Uno de los balnearios baratos en Hidalgo más originales, gracias a sus cuevas naturales con aguas termales.

Qué lo hace especial:

Cuevas con agua termal

Albercas naturales

Ambiente tranquilo

Precios:

Entrada: $60 – $100

Campamento: desde $50

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