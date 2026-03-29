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Cada año, cuando llegan las vacaciones de Semana Santa, se abre una oportunidad ideal para hacer una pausa en la rutina diaria. Más allá de su origen religioso o cultural, este periodo se ha consolidado como uno de los momentos más esperados para descansar, convivir en familia o simplemente cambiar de ambiente.
Durante estos días, el ritmo en las ciudades disminuye. Las oficinas se vacían, el tráfico cambia de dinámica y las carreteras comienzan a llenarse de personas que buscan una escapada cercana, sin necesidad de gastar grandes cantidades de dinero.
Entre las alternativas más populares destacan los balnearios, y no es coincidencia. Se trata de espacios accesibles, pensados para todas las edades y perfectos para el clima cálido que suele acompañar esta temporada.
Ya sea en familia, con amigos o en pareja, estos lugares ofrecen una combinación atractiva: albercas, áreas verdes, comida, juegos y, en muchos casos, opciones de hospedaje a precios accesibles. Por eso, se han convertido en una de las mejores opciones para quienes buscan unas vacaciones con las 3B: buenos, bonitos y baratos.
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10 balnearios baratos en México para disfrutar en familia
Para quienes planean salir desde la CDMX o el Estado de México, estos balnearios en Hidalgo y alrededores son una excelente opción para disfrutar sin gastar de más.
- Balneario Las Palapas
Ubicado en Texcoco, este espacio recreativo familiar destaca por sus amplias instalaciones acuáticas y áreas verdes, ideales para pasar todo el día.
Precios:
- Entrada general: $190
- Niños (menos de 1.30 m): $150
- Las Ranas (Tejupilco)
Este parque acuático ofrece una experiencia bastante completa, con más de 15 albercas, zona de juegos y hasta un pequeño zoológico.
Precios:
- Adultos: $150
- Niños: $120
Horario: 9:00 a 18:00 horas
- Balneario Municipal El Bañito (Ixtapan de la Sal)
Un clásico de aguas termales, ideal para quienes buscan relajarse. La temperatura del agua ronda entre los 38 y 40 grados.
Precios:
- Adultos: $95
- Niños: $70
- INAPAM: $40
- Ex Hacienda de Temixco
Uno de los parques acuáticos más grandes y completos, con más de 130 mil metros cuadrados de diversión.
Atracciones principales:
- Alberca de olas
- Río con olas
- Toboganes y áreas infantiles
- Zonas para picnic
Precios:
- Adultos: $435
- Niños / INAPAM: $290
- Menores de 95 cm: entrada gratis
- El Géiser (Tecozautla)
El balneario El Géiser es famoso por su impresionante salida natural de vapor, considerada una de las más potentes de América Latina.
Qué ofrece:
- Aguas termales
- Vapores y saunas naturales
- Tirolesa y puentes colgantes
Precios:
- Entrada: $150 – $200
- Campamento: desde $100
- Hospedaje: desde $800 por noche
- Balneario Dios Padre (Ixmiquilpan)
Uno de los más conocidos dentro del corredor de balnearios en Hidalgo, ideal para escapadas de fin de semana.
Atracciones:
- Alberca de olas
- Toboganes
- Ojo de agua natural
- Áreas verdes y asadores
Precios:
- Entrada: $200 (temporada alta)
- Niños pequeños: gratis
- INAPAM: $100
- Parque Acuático El Tephé
El balneario El Tephé es una opción familiar muy popular gracias a sus aguas termales y ambiente relajado.
Qué hacer:
- Albercas termales
- Toboganes
- Áreas para picnic y campamento
Precios:
- Adultos: $120 – $150
- Niños: $90 – $120
- Balneario Santa María Amajac
Un lugar tradicional que combina tranquilidad con actividades recreativas, ideal para quienes buscan relajarse.
Atracciones:
- Albercas termales
- Tirolesa
- Áreas verdes
Precios:
- Adultos: $140 – $170
- Niños: $110 – $130
- Valle Paraíso (Ixmiquilpan)
Un parque acuático más moderno que combina diversión y descanso en un mismo lugar.
Qué encontrarás:
- Albercas termales
- Área temática (dinosaurios)
- Jacuzzis naturales
Precios:
- Entrada: $180 – $200
- INAPAM: $90 – $100
- Las Cuevitas (Ixmiquilpan)
Uno de los balnearios baratos en Hidalgo más originales, gracias a sus cuevas naturales con aguas termales.
Qué lo hace especial:
- Cuevas con agua termal
- Albercas naturales
- Ambiente tranquilo
Precios:
- Entrada: $60 – $100
- Campamento: desde $50
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