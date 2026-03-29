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Cada año, cuando llegan las vacaciones de , se abre una oportunidad ideal para hacer una pausa en la rutina diaria. Más allá de su origen religioso o cultural, este periodo se ha consolidado como uno de los momentos más esperados para descansar, convivir en familia o simplemente cambiar de ambiente.

Durante estos días, el ritmo en las ciudades disminuye. Las oficinas se vacían, el tráfico cambia de dinámica y las carreteras comienzan a llenarse de personas que buscan una escapada cercana, sin necesidad de gastar grandes cantidades de dinero.

Vacaciones Semana Santa. Foto: Canva
Vacaciones Semana Santa. Foto: Canva

Entre las alternativas más populares destacan los balnearios, y no es coincidencia. Se trata de espacios accesibles, pensados para todas las edades y perfectos para el clima cálido que suele acompañar esta temporada.

Vacaciones Semana Santa 2026. Foto: Parque Acuático Ojo de Agua
Vacaciones Semana Santa 2026. Foto: Parque Acuático Ojo de Agua

Ya sea en familia, con amigos o en pareja, estos lugares ofrecen una combinación atractiva: albercas, áreas verdes, comida, juegos y, en muchos casos, opciones de hospedaje a precios accesibles. Por eso, se han convertido en una de las mejores opciones para quienes buscan unas vacaciones con las 3B: buenos, bonitos y baratos.

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Para quienes planean salir desde la CDMX o el Estado de México, estos balnearios en Hidalgo y alrededores son una excelente opción para disfrutar sin gastar de más.

  1. Balneario Las Palapas

Ubicado en Texcoco, este espacio recreativo familiar destaca por sus amplias instalaciones acuáticas y áreas verdes, ideales para pasar todo el día.

Precios:

  • Entrada general: $190
  • Niños (menos de 1.30 m): $150
  1. Las Ranas (Tejupilco)

Este parque acuático ofrece una experiencia bastante completa, con más de 15 albercas, zona de juegos y hasta un pequeño zoológico.

Precios:

  • Adultos: $150
  • Niños: $120

Horario: 9:00 a 18:00 horas

  1. Balneario Municipal El Bañito (Ixtapan de la Sal)

Un clásico de aguas termales, ideal para quienes buscan relajarse. La temperatura del agua ronda entre los 38 y 40 grados.

Precios:

  • Adultos: $95
  • Niños: $70
  • INAPAM: $40
  1. Ex Hacienda de Temixco

Uno de los parques acuáticos más grandes y completos, con más de 130 mil metros cuadrados de diversión.

Atracciones principales:

  • Alberca de olas
  • Río con olas
  • Toboganes y áreas infantiles
  • Zonas para picnic

Precios:

  • Adultos: $435
  • Niños / INAPAM: $290
  • Menores de 95 cm: entrada gratis
  1. El Géiser (Tecozautla)

El balneario El Géiser es famoso por su impresionante salida natural de vapor, considerada una de las más potentes de América Latina.

Qué ofrece:

  • Aguas termales
  • Vapores y saunas naturales
  • Tirolesa y puentes colgantes

Precios:

  • Entrada: $150 – $200
  • Campamento: desde $100
  • Hospedaje: desde $800 por noche
  1. Balneario Dios Padre (Ixmiquilpan)

Uno de los más conocidos dentro del corredor de balnearios en Hidalgo, ideal para escapadas de fin de semana.

Atracciones:

  • Alberca de olas
  • Toboganes
  • Ojo de agua natural
  • Áreas verdes y asadores

Precios:

  • Entrada: $200 (temporada alta)
  • Niños pequeños: gratis
  • INAPAM: $100
  1. Parque Acuático El Tephé

El balneario El Tephé es una opción familiar muy popular gracias a sus aguas termales y ambiente relajado.

Qué hacer:

  • Albercas termales
  • Toboganes
  • Áreas para picnic y campamento

Precios:

  • Adultos: $120 – $150
  • Niños: $90 – $120
  1. Balneario Santa María Amajac

Un lugar tradicional que combina tranquilidad con actividades recreativas, ideal para quienes buscan relajarse.

Atracciones:

  • Albercas termales
  • Tirolesa
  • Áreas verdes

Precios:

  • Adultos: $140 – $170
  • Niños: $110 – $130
  1. Valle Paraíso (Ixmiquilpan)

Un parque acuático más moderno que combina diversión y descanso en un mismo lugar.

Qué encontrarás:

  • Albercas termales
  • Área temática (dinosaurios)
  • Jacuzzis naturales

Precios:

  • Entrada: $180 – $200
  • INAPAM: $90 – $100
  1. Las Cuevitas (Ixmiquilpan)

Uno de los balnearios baratos en Hidalgo más originales, gracias a sus cuevas naturales con aguas termales.

Qué lo hace especial:

  • Cuevas con agua termal
  • Albercas naturales
  • Ambiente tranquilo

Precios:

  • Entrada: $60 – $100
  • Campamento: desde $50

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