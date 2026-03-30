El alcalde de Benito Juárez, Luis Mendoza, dio el banderazo de salida al Operativo Semana Santa 2026, que se realiza desde este 30 de marzo hasta el próximo 5 de abril con el objetivo de salvaguardar la integridad, el patrimonio y la tranquilidad de quienes habitan y visitan la demarcación.

“Tenemos la alcaldía más cuidada y más segura de la Ciudad de México, tenemos que seguir así, este es un trabajo de todos los días no nada más de una vez y por eso vamos a reforzar todos los recorridos en las zonas habitacionales y comerciales, donde hay más gente y también donde no hay tanta”, afirmó.

El edil destacó la importancia de mantener una estrategia de seguridad permanente, cercana a la ciudadanía y basada en la coordinación con las y los vecinos, especialmente en temporadas donde incrementa la movilidad.

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Señaló que se mantiene una política de seguridad constante y de proximidad.

“Les pido que en verdad no bajemos la guardia, la paz y la seguridad que en Benito Juárez se ha construido de la mano con los vecinos y así seguirá, por eso les pido su apoyo para que no soltemos y no bajemos la guardia. No nos confiamos y aquí estamos trabajando todos los días para que ustedes se sientan seguros desde donde se encuentren, este es el sentido de este operativo: estar cerca, cuidar y responder”, comentó.

Este operativo pondrá especial énfasis en prevenir los delitos de robo a casa habitación, a comercio y a transeúnte mediante el despliegue operativo de 40 patrullas que forman parte de Blindar BJ360°, las cuales recorrerán las 56 colonias de la demarcación, desde calles, parques, centros comerciales y hasta las 129 iglesias que tendrán actividades durante la Semana Santa.

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Se trabajará de manera coordinada en la atención oportuna de emergencias mediante ocho unidades de Protección Civil, que estarán alerta las 24 horas del día.

Además, la alcaldía Benito Juárez estrechará la coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana y otras áreas del Gobierno de la Ciudad de México para asegurar la correcta ejecución de estas acciones en beneficio de la comunidad, destacando que la Base Blindar BJ360° se mantiene como el primer contacto para dar atención.

Asimismo, se reforzará la presencia policial en los estacionamientos de las plazas y centros comerciales de la demarcación y se mantendrá vigilancia en Calzada de Tlalpan, Periférico e Insurgentes con la finalidad de garantizar que quienes salgan de la ciudad lo hagan respetando el reglamento de tránsito y evitar que ocurra algún accidente vial.

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