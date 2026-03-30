Ante el incremento en la movilidad durante el periodo vacacional, la alcaldesa de Tlalpan, Gabriela Osorio, dio el banderazo de inicio al Operativo de Seguridad Semana Santa 2026, con el objetivo de reforzar la vigilancia en viviendas, zonas turísticas y puntos de entrada y salida de la Ciudad de México, particularmente en las conexiones hacia Morelos, en una estrategia coordinada entre los tres órdenes de gobierno.

En un comunicado, la alcaldía recordó que el dispositivo se activó el pasado viernes por la noche desde El Caminero, nodo estratégico en la demarcación que articula las principales rutas hacia el sur del país.

A partir de este día, se intensificaron los recorridos en colonias, pueblos y zonas de alta afluencia, tanto para prevenir delitos como para acompañar el flujo de personas que salen, permanecen o visitan la ciudad durante este periodo.

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Alcaldía Tlalpan refuerza seguridad por Semana Santa. Foto: especial

“Estamos en una de las temporadas más importantes para las familias mexicanas. En Tlalpan asumimos una gran responsabilidad porque no solo se mueve nuestra comunidad, sino miles de personas que transitan hacia el sur del país”, señaló la alcaldesa.

La edil resaltó que la estrategia se complementa con el operativo implementado por el Gobierno de la Ciudad de México, encabezado por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, que contempla un despliegue de 10 mil 800 elementos, 782 unidades de emergencia y cinco helicópteros del agrupamiento Cóndores.

En este contexto, la alcaldesa destacó que, por parte de la alcaldía Tlalpan, se refuerza la presencia institucional en territorio, con el objetivo de brindar condiciones de seguridad tanto a residentes como a visitantes, ante una afluencia estimada de medio millón de personas entre el 27 de marzo y el 12 de abril en la capital del país.

“Queremos que las familias se vayan con tranquilidad y que al regresar encuentren su hogar en condiciones seguras. Por eso reforzamos la vigilancia en colonias y en los puntos de conexión hacia el sur”, indicó.

La alcaldesa destacó que el operativo no solo contempla acciones de vigilancia, sino también acompañamiento institucional en espacios de convivencia en donde se desarrollan actividades propias de la temporada.

Alcaldía Tlalpan refuerza seguridad por Semana Santa. Foto: especial

En ese sentido, señaló que durante este periodo vacacional la demarcación mantiene una cartelera cultural y deportiva, bajo condiciones de seguridad que permiten disfrutar de estos días con tranquilidad.

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