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Las del y del denominado , en la antesala de su inauguración, han generado severas afectaciones a la movilidad en el sur de la capital, particularmente en las alcaldías Coyoacán y Tlalpan.

Los trabajos que se desarrollan sobre y en las inmediaciones del complejo deportivo han derivado en un colapso vehicular que se extiende por varias vialidades primarias. Desde las primeras horas del día, autoridades informaron el cierre de la incorporación entre Viaducto Tlalpan y Calzada de Tlalpan, lo que complicó aún más la circulación en dirección hacia Periférico Sur.

A la par, continúan las labores de construcción en la estación del Tren Ligero que dará servicio al estadio, lo que implica reducción de carriles y presencia constante de maquinaria pesada. En Calzada de Tlalpan, además, se mantienen trabajos para la habilitación de una ciclovía y mantenimiento de banquetas, lo que ha reducido la circulación lateral de tres a dos carriles.

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Ante este panorama, han optado por utilizar rutas alternas como avenida Patriotismo, Revolución, Universidad y el Anillo Periférico. No obstante, estas vialidades también presentan saturación.

En un recorrido realizado por esta , se constató que el distribuidor vial del segundo piso del Anillo Periférico permanece completamente congestionado, con filas de vehículos detenidos desde Río Becerra hasta San Jerónimo. Conductores reportan tiempos de traslado superiores a los 40 minutos en tramos que habitualmente se recorren en menor tiempo.

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jecg

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