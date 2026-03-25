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También durante el día, la línea 3 registró alta afluencia por lo que el Metro destacó el envío de unidades vacías a estaciones con mayor demanda para agilizar el servicio.

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jecg/cr

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