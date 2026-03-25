El Metro informó que la Línea 3 presenta alta afluencia y servicio lento tras la atención de un probable objeto en vías que ocasionó corto circuito.

En redes sociales, el Sistema de Transporte Colectivo señaló que el corto circuito por probable caída de objeto se dio en la estación Niños Héroes.

También durante el día, la línea 3 registró alta afluencia por lo que el Metro destacó el envío de unidades vacías a estaciones con mayor demanda para agilizar el servicio.

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Indicó que personal del Sistema apoyó en andenes y accesos para regular el ingreso y mejorar el flujo.

Los usuarios señalan esta noche, tardanza de hasta 20 minutos para poder subirse a un convoy.

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