LA PAZ, BCS., 28 de marzo.—Un hombre fue hallado sin vida y con visibles huellas de violencia en las inmediaciones de la playa Eréndira, en La Paz, Baja California Sur.

Según los reportes de las corporaciones policíacas, el hallazgo se registró alrededor de las 15:30 horas, luego de una llamada que alertó sobre la presencia de una persona tirada en esa playa.

Al sitio acudieron agentes de investigación y peritos de la Procuraduría General de Justicia del estado (PGJE) quienes confirmaron que la víctima ya no contaba con signos vitales y presentaba indicios de violencia, por lo que se iniciaron las averiguaciones.

El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo) para la necropsia de ley, mientras que la persona permanece en calidad de desconocida. Por los hechos se abrió una carpeta de investigación.

Este hallazgo ocurre en un contexto en el que turistas y residentes están visitando las zonas de playa con motivo del arranque del periodo vacacional de Semana Santa. La playa Eréndira y sus zonas de manglares es una de las más visitadas en la capital del estado.

En las últimas semanas se han registrado hallazgos de fosas clandestinas en zonas de arroyo y autoridades han reconocido la confrontación entre grupos criminales.

Autoridades indicaron que reforzarán las zonas de playa durante esta temporada vacacional.

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