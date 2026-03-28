La Paz. Baja California Sur prevé una ocupación hotelera promedio del 90% durante el periodo vacacional de Semana Santa 2026, con la llegada de alrededor de 126 mil turistas a los destinos del estado.

Por el arribo de visitantes, se espera también derrama económica de hasta 640 millones de pesos, declaró la secretaria de Turismo y Economía estatal, Maribel Collins Sánchez.

En entrevista, la funcionaria explicó que las proyecciones se construyen con base en información de organismos turísticos y asociaciones hoteleras de los principales destinos del estado, donde se anticipa una alta afluencia de visitantes.

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Proyecciones por destino

De acuerdo con las estimaciones, destinos como Los Cabos y La Paz registrarían niveles de ocupación de entre 85% y 90%, mientras que en Comondú se prevé un rango de 90% a 95% y en Mulegé hasta 93%. En el caso de Loreto, la proyección es de 57%.

La entidad cuenta actualmente con una oferta de 29 mil 245 habitaciones distribuidas en 508 hoteles.

Crecimiento respecto a 2025

Collins Sánchez añadió que las expectativas para este año representan un incremento respecto a 2025, cuando se registró una ocupación promedio de 85 por ciento, con la llegada de poco más de 103 mil turistas y una derrama económica de 520 millones de pesos.

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Consideró que esta proyección representa una tendencia de recuperación y fortalecimiento del sector turístico en la entidad.

Ante la llegada de visitantes, la Mesa de Seguridad informó que el operativo especial por esta temporada contempla el despliegue de mil 400 efectivos entre policías, militares y elementos de corporaciones de rescate.

Se instalarán puntos de auxilio y vigilancia en los principales centros de afluencia, playas, centros comerciales y carreteras.

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