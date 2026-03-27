El periodo vacacional de Semana Santa 2026 trae consigo una oportunidad de movilidad económica para el sector educativo en México.

Según lo estipulado por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), los prestadores de servicios de autotransporte federal de pasajeros y los concesionarios de servicios ferroviarios aplican descuentos significativos.

Esta medida busca fomentar el flujo de viajeros y facilitar el traslado de quienes pertenecen a instituciones académicas oficiales durante el asueto primaveral y para adultos mayores con tarjeta INAPAM.

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Requisitos y alcances de la normativa de transporte

De acuerdo con el Diario Oficial de la Federación (DOF), el beneficio es exclusivo para servicios de primera y económico. Los estudiantes gozan de una reducción del 50% en el precio del boleto, mientras que para el personal docente el descuento es del 25%.

Para hacer efectiva esta tarifa, los beneficiarios presentan una credencial vigente o, en su defecto, una constancia expedida por la institución educativa que contenga fotografía, sello oficial y número de cuenta o matrícula.

Las instituciones que forman parte de este esquema incluyen a la Secretaría de Educación Pública (SEP), la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el Instituto Politécnico Nacional (IPN), así como universidades de toda la República y escuelas incorporadas a estos sistemas.

Es relevante mencionar que, según la normativa vigente de la SICT, "estudiantes y maestros tendrán descuentos en camiones y trenes durante Semana Santa", siempre que acrediten su identidad ante las taquillas correspondientes.

Descuentos y beneficios para aprovechar en esta temporada vacacional 2025 con tu tarjeta INAPAM. Foto: Generada con IA

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Beneficios para adultos mayores y excepciones del servicio

Un sector fundamental en este esquema de descuentos es el de las personas adultas mayores. En México, las personas que cuentan con su credencial vigente del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) pueden viajar con descuentos del 50% en diversas líneas de autobús; sin embargo, la aplicación de este beneficio depende de la política específica de cada empresa transportista y de la disponibilidad de cupo en el horario solicitado.

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