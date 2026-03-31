Otumba, Méx.- Un juez del Poder Judicial del Estado de México vinculó a proceso a Ramiro Ulises “N”, alias “Comandante Galindo” por su probable participación en el delito de secuestro exprés con fines de extorsión.

De acuerdo a las investigaciones realizadas por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, en diciembre de 2025, en Otumba, la víctima, aparentemente fue interceptada en una gasolinera por el investigado y tres sujetos más, quienes, portaban armas de fuego y se ostentaron como integrantes de una célula criminal con orígenes en Jalisco.

Luego de amenazarla, la víctima fue privada de la libertad y trasladada a otro municipio del oriente de la entidad, donde le habrían exigido trasladar narcóticos a Tijuana y Baja California, en caso de no acceder, atentarían contra su vida y la de sus familiares.

El juez le impuso como medida cautelar prisión preventiva y fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria. Foto: Especial

Lee también AIFA presenta a Goliat, perro de apoyo emocional; reforzará atención rumbo al Mundial 2026

Una vez que se tuvo conocimiento de estos hechos, el agente del Ministerio Público solicitó y obtuvo de un juez una orden de aprehensión en su contra, la cual fue cumplimentada en el municipio de Malinalco en una acción coordinada entre las Secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana federal, DEFENSA, Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Guardia Nacional (GN), Secretaría de Seguridad estatal (SSEM) y la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.

Este sujeto, era considerado jefe regional de una célula de un grupo criminal con orígenes en el estado de Jalisco, cuya zona de operación se concentraba en los municipios de San Martín de las Pirámides, Teotihuacan, Temascalapa y Otumba, y que estaría relacionada en la comisión de ilícitos de alto impacto como homicidio, privación de la libertad, trata de personas, lavado de dinero, robo de hidrocarburos, así como delitos contra la salud, entre otros.

Para tratar de evadir la acción de la justicia, alias “Comandante Galindo” habría cambiado su domicilio del oriente mexiquense al municipio de Malinalco, desde donde presuntamente ordenaba la comisión de actividades ilícitas.

Era considerado jefe regional de una célula de un grupo criminal con orígenes en el estado de Jalisco. Foto: Especial

Lee también Desazolve en Periférico Norte avanza 60%; retiran mil 900 metros cúbicos de residuos para prevenir inundaciones

Una vez detenido, Ramiro Ulises “N”, alias “Comandante Galindo” fue ingresado a un Centro Penitenciario y de Reinserción Social de la zona, en donde, una juez tras analizar los elementos recabados y aportados por el agente del Ministerio Público determinó vincularlo a proceso por su presunta responsabilidad en el delito de secuestro exprés con fines de extorsión.

Además, le impuso como medida cautelar prisión preventiva y fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más. vr

Noticias según tus intereses