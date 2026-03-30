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Tlalnepantla, Méx.- A un año de la implementación del Mando Unificado de la Zona Oriente, el robo de vehículos disminuyó 54 por ciento en 15 municipios del Estado de México, informó la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez.
El dato fue dado a conocer durante la sesión de la Mesa de Paz, realizada en Tlalnepantla, donde se revisaron los avances de esta estrategia de seguridad aplicada en la región oriente de la entidad.
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El esquema de seguridad opera en municipios como Ecatepec, Nezahualcóyotl, Naucalpan, Tlalnepantla, Texcoco, Chalco, Chimalhuacán, Chicoloapan, Ixtapaluca, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, La Paz, Valle de Chalco, Tecámac y Coacalco, considerados focos prioritarios en materia de incidencia delictiva.
Durante la reunión también se reconoció la labor del General Alejandro Alcántara Ávila, quien concluirá su encargo como coordinador del Mando Unificado el próximo 1 de abril.
En la estrategia participan corporaciones federales, estatales y municipales, entre ellas la Guardia Nacional, fuerzas armadas y la Fiscalía estatal.
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