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Tlalnepantla, Méx.- A un año de la implementación del Mando Unificado de la Zona Oriente, el robo de vehículos disminuyó 54 por ciento en 15 municipios del Estado de México, informó la Gobernadora .

El dato fue dado a conocer durante la sesión de la Mesa de Paz, realizada en Tlalnepantla, donde se revisaron los avances de esta estrategia de seguridad aplicada en la región oriente de la entidad.

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El esquema de seguridad opera en municipios como Ecatepec, Nezahualcóyotl, Naucalpan, Tlalnepantla, Texcoco, Chalco, Chimalhuacán, Chicoloapan, Ixtapaluca, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, La Paz, Valle de Chalco, Tecámac y Coacalco, considerados en materia de incidencia delictiva.

Durante la reunión también se reconoció la labor del General , quien concluirá su encargo como coordinador del Mando Unificado el próximo 1 de abril.

En la estrategia participan corporaciones federales, estatales y municipales, entre ellas la Guardia Nacional, fuerzas armadas y la Fiscalía estatal.

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dmrr/rmlgv

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