La Policía capitalina desplegará a mil 172 efectivos para salvaguardar la seguridad de los asistentes al concierto de AC/DC, que se llevará a cabo este martes en el Estadio GNP.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC) informó que los oficiales se apoyarán de 44 vehículos oficiales, un autobús, siete motocicletas, nueve grúas, dos drones y un helicóptero de la Dirección General de Servicios Aéreos Cóndores.

Asimismo, 564 efectivos de la Policía Bancaria e Industrial (PBI) vigilarán en las entradas, salidas, pasillos, estacionamiento y en la zona de gradas del foro. Además, mantendrán recorridos en las inmediaciones del estadio y zonas aledañas para prevenir la reventa.

Policías de la Subsecretaría de Control de Tránsito vigilarán la vialidad para garantizar el acceso de automovilistas y peatones. Foto: Especial

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Los elementos de la PBI contarán con el apoyo de Zory, Kira, Balto, Zeus, Yaki, Simba, Randy y Layla, perritos especializados en la detección de narcóticos, enervantes y explosivos.

De igual forma, policías de la Subsecretaría de Control de Tránsito vigilarán la vialidad para garantizar el acceso de automovilistas y peatones, así como el control en las entradas al estacionamiento, al inicio y término del evento.

El concierto de AC/DC está previsto que comience a las 21 horas de este martes 7 de abril.

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