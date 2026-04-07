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La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la alerta amarilla intensificación de lluvias fuertes, viento con rachas fuertes y caída de granizo para la tarde y noche del martes 7 de abril en todas las demarcaciones de la Ciudad de México.
Se prevé caída de lluvia de entre 15 y 29 milímetros; caída de granizo, así como rachas de viento de hasta 50 kilómetros por hora, entre las 16:30 y las 21:00 horas.
Las demarcaciones con alerta son Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Tlalpan y Xochimilco.
En esas alcaldías se prevé caída de granizo pequeño entre las 16:00 de la tarde y las 21:00 horas de este martes.
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Ante este pronóstico, la SGIRPC recordó algunos peligros asociados, como es el riesgo de resbalones y caídas para peatones; posibles afectaciones en techos ligeros y canaletas; además de reducción en la movilidad en vialidades durante la precipitación.
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