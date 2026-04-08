La Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC) informó que 634 conductores fueron remitidos al Centro de Sanciones Administrativas y de Integración Social "El Torito" por haber superado el límite permitido en la prueba de alcohol o alcoholímetro, del 27 de marzo al siete de abril.

Además, 624 vehículos fueron llevados a un depósito vehicular.

La SSC comunicó que en el mencionado periodo se realizaron 119 mil 617 pruebas AlcoStop (de ambiente interior del vehículo) y mil 785 pruebas de alcoholemia (aire espirado) como parte del Programa Conduce sin Alcohol de Semana Santa.

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