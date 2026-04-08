La Copa Mundial de la FIFA 2026 será histórica al jugarse en México, Estados Unidos y Canadá, y con ella regresa una de las tradiciones que más une a chicos y grandes: llenar el álbum oficial de Panini. Esa emoción de abrir un sobre y buscar la estampa de tu jugador favorito es una pasión que no tiene edad.

Para los coleccionistas de corazón y los aficionados que quieren asegurar su ejemplar antes de que se agote en los puestos de revistas, la preventa oficial ya ha comenzado a través de Amazon México, ofreciendo opciones que van desde la clásica pasta suave hasta la codiciada edición de pasta dura y cajas completas de sobres.

A continuación, te detallamos todo lo que necesitas saber para iniciar tu colección de manera inteligente.

Panini ha lanzado el album del Mundial 2026. FOTO: ESPECIAL

Lee también Mundial aumentará ventas de desodorantes, bloqueadores y productos de higiene personal

¿Qué incluye la edición 2026 del álbum Panini?

Esta edición será más robusta que en mundiales anteriores, ya que por primera vez en la historia participarán 48 selecciones nacionales. Si optas por la versión de pasta dura, te llevarás un artículo con acabados premium y mayor resistencia, ideal para conservar cada momento del torneo para siempre.

En números, el reto de este año consta de:

112 páginas de contenido a todo color.

de contenido a todo color. 48 equipos nacionales representados.

nacionales representados. 18 jugadores por cada selección.

Conoce los diseños oficiales de los álbumes y paquetes de estampas Panini para la Copa del Mundo 2026 / Foto: Captura Amazon

¿Cuánto cuestan los sobres y el álbum en Amazon?

La plataforma de comercio electrónico ha liberado todo el catálogo oficial de Panini para apartarlo desde hoy. Estos son los precios confirmados para cada artículo (puedes dar clic en cada opción para ir directo a Amazon):

Álbum Pasta Suave: $99.00 MXN

Álbum Pasta Dura (Hard Cover): $349.00 MXN

Ecoblister con 10 sobres (7 estampas por sobre): $250.00 MXN

Caja con 100 sobres (ideal para llenarlo rápido): $2,500.00 MXN

Conoce los diseños oficiales de los álbumes y paquetes de estampas Panini para la Copa del Mundo 2026 / Foto: Captura Amazon

Compra tu álbum en preventa aquí: Panini FIFA World Cup 2026

¿Cuál es el mejor paquete para iniciar? (El truco del descuento)

Si quieres empezar tu colección con el pie derecho, la opción más inteligente es adquirir el Combo de Álbum Pasta Dura + Ecoblister de 10 sobres, el cual tiene un costo de $599.00 MXN.

El hack para ahorrar:

Comprar este paquete directamente en Amazon te da una ventaja exclusiva. Si es tu primera compra a través de la aplicación móvil de Amazon, puedes aplicar el cupón PRIMERA326 al momento de finalizar tu pedido. Esto te otorgará un descuento directo de $100.00 MXN, por lo que te estarías llevando la edición premium y 70 estampas por solo $499.00 MXN.

Conoce los diseños oficiales de los álbumes y paquetes de estampas Panini para la Copa del Mundo 2026 / Foto: Captura Amazon

¿Cuándo me entregan el álbum si lo compro en preventa?

Al adquirir cualquiera de los productos de la colección Panini FIFA World Cup 2026 bajo la modalidad de preventa en Amazon, estarás garantizando el precio actual. La plataforma indica que todos los productos saldrán a la venta oficialmente y comenzarán a enviarse a los domicilios a partir del 30 de abril de 2026.

Compra tu álbum en preventa aquí: Panini FIFA World Cup 2026

Lee también Museos abren cancha para los aficionados del Mundial