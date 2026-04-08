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La será histórica al jugarse en México, Estados Unidos y Canadá, y con ella regresa una de las tradiciones que más une a chicos y grandes: llenar el Esa emoción de abrir un sobre y buscar la estampa de tu jugador favorito es una pasión que no tiene edad.

Para los coleccionistas de corazón y los aficionados que quieren asegurar su ejemplar antes de que se agote en los puestos de revistas, la, ofreciendo opciones que van desde la clásica pasta suave hasta la codiciada edición de pasta dura y cajas completas de sobres.

A continuación, te detallamos todo lo que necesitas saber para iniciar tu colección de manera inteligente.

Panini ha lanzado el album del Mundial 2026. FOTO: ESPECIAL
Panini ha lanzado el album del Mundial 2026. FOTO: ESPECIAL

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¿Qué incluye la edición 2026 del álbum Panini?

Esta edición será más robusta que en mundiales anteriores, ya que por primera vez en la historia participarán 48 selecciones nacionales. Si optas por la versión de pasta dura, te llevarás un artículo con acabados premium y mayor resistencia, ideal para conservar cada momento del torneo para siempre.

En números, el reto de este año consta de:

  • 112 páginas de contenido a todo color.
  • 48 equipos nacionales representados.
  • 18 jugadores por cada selección.
Conoce los diseños oficiales de los álbumes y paquetes de estampas Panini para la Copa del Mundo 2026 / Foto: Captura Amazon
Conoce los diseños oficiales de los álbumes y paquetes de estampas Panini para la Copa del Mundo 2026 / Foto: Captura Amazon

¿Cuánto cuestan los sobres y el álbum en Amazon?

La plataforma de comercio electrónico ha liberado todo el catálogo oficial de Panini para apartarlo desde hoy. Estos son los precios confirmados para cada artículo (puedes dar clic en cada opción para ir directo a Amazon):

Conoce los diseños oficiales de los álbumes y paquetes de estampas Panini para la Copa del Mundo 2026 / Foto: Captura Amazon
Conoce los diseños oficiales de los álbumes y paquetes de estampas Panini para la Copa del Mundo 2026 / Foto: Captura Amazon

¿Cuál es el mejor paquete para iniciar? (El truco del descuento)

Si quieres empezar tu colección con el pie derecho, la opción más inteligente es adquirir el , el cual tiene un costo de .

El hack para ahorrar:

Comprar este paquete directamente en Amazon te da una ventaja exclusiva. Si es tu primera compra a través de la aplicación móvil de Amazon, puedes aplicar el cupón PRIMERA326 al momento de finalizar tu pedido. Esto te otorgará un descuento directo de $100.00 MXN, por lo que te estarías llevando la edición premium y 70 estampas por solo $499.00 MXN.

Conoce los diseños oficiales de los álbumes y paquetes de estampas Panini para la Copa del Mundo 2026 / Foto: Captura Amazon
Conoce los diseños oficiales de los álbumes y paquetes de estampas Panini para la Copa del Mundo 2026 / Foto: Captura Amazon

¿Cuándo me entregan el álbum si lo compro en preventa?

Al adquirir cualquiera de los productos de la colecciónbajo la modalidad de preventa en Amazon, estarás garantizando el precio actual. La plataforma indica que todos los productos saldrán a la venta oficialmente y comenzarán a enviarse a los domicilios a partir del 30 de abril de 2026.

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