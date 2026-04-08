Los aficionados nacionales y extranjeros a la Copa Mundial de Futbol 2026 darán un impulso a la industria del cuidado personal y del hogar, la cual espera un crecimiento extra de 2.8% durante las seis semanas del evento deportivo, previeron directivos de la Cámara Nacional de la Industria de Productos Cosméticos (Canipec).

Se estima que cada visitante al Mundial gastará 33 mil pesos, de ese monto al menos 500 pesos se destinarán a comprar bloqueador para protegerse del sol; desodorantes y artículos de cuidado personal, "porque a algunos turistas se les olvidará traerlo en su maleta o porque simplemente son productos que no quieren cargar ni documentar", dijo la directora general de esa Cámara, Rosa María Sánchez.

La estimación es que “exista una derrama extra o especial del 2.8% por artículos de primera necesidad, como de cuidado personal, protección solar, cuidado oral, baño, ducha y desodorantes”, además de rastrillos, expuso.

Lee también Los pagos digitales, en 11 ideal del mundial 2026

El presidente ejecutivo de Canipec, Carlos Berzunza, agregó que esperan un aumento de reuniones sociales, no solamente en restaurantes, clubs sociales o bares, también se espera que vean partidos en las casas y ello incrementará la necesidad de comprar productos de limpieza como desinfectantes, detergentes, limpiadores de superficies.

Además de que habrá mayor demanda para limpiar hoteles, lugares de descanso, así como otros espacios donde se transmitirán los partidos, lo que requerirá de aromatizantes ambientales y artículos de limpieza.

Lee también Estiman derrama económica histórica por Mundial 2026; digitalización de pagos, factor clave

Valor del mercado

En conferencia de prensa Sánchez y Berzunza comentaron que en 2026 se espera se mantenga el crecimiento de alrededor de 5% en la industria de cuidado personal, la cual tuvo un valor de 315 mil millones de pesos.

Para cuidado del hogar la estimación es que aumente en 1.5%, a partir del valor con el que cerró el año pasado de 155 mil millones de pesos.

Comentaron que a pesar de la inflación la gente mantiene su consumo de artículos de cuidado personal e higiene, aunque podría adquirir presentaciones más pequeñas y aumentar sus frecuencias de compra o hay migración a marcas propias.

Aunque, agregó que los productos que pudieran comprarse menos son los sueros, cremas antiedad, tratamientos capilares, entre otros.

Lee también AIFA acuerda con FIFA recibir a selecciones y jefes de Estado

Añadieron que las exportaciones en el 2025 sumaron los 3 mil 100 millones de dólares en productos de cuidado personal, contra importaciones por 2 mil 900 millones de dólares, lo que dejó un saldo de 266 millones de dólares.

En cuanto a cuidado del hogar las exportaciones sumaron 845 millones de dólares y las importaciones 320 millones de dólares, lo que deja un saldo comercial positivo de 526 millones de dólares.

Comentaron que México es el tercer productor de cosméticos más grande del continente, después de Estados Unidos y Brasil.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc