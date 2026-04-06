A poco más de dos meses del silbatazo inicial de la Copa Mundial de la FIFA 2026, la expectativa del sector financiero en México es que la justa deportiva pueda dejar como uno de sus legados una mayor digitalización de los medios de pagos en el país, en momentos en que la infraestructura tecnológica alcanza máximos históricos.

De acuerdo con datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), al cierre de 2025 los contratos de tarjetas de débito sumaron 146 millones, cifra que supera los 39 millones de tarjetas de crédito, lo que confirma al débito como el principal instrumento bancario entre la población.

En paralelo, los contratos para transacciones vía teléfono móvil alcanzaron 106 millones, creciendo con fuerza a partir de la pandemia de 2020.

Golazo al efectivo

En entrevista con EL UNIVERSAL, el director general de Visa México, Francisco Valdivia, señaló que los eventos globales de gran escala han mostrado su capacidad para detonar cambios en sistemas de pago, con incrementos relevantes en el uso de medios digitales antes y durante su realización.

Explicó que la estrategia hacia 2026 contempla una coordinación entre el sector privado y el gobierno para ampliar la infraestructura de aceptación de pagos, con énfasis en micro y pequeñas empresas, donde aún persisten rezagos.

“Escuchamos estimaciones que hablan de 5 millones de turistas incrementales que vendrán al país, y eso, acompañado de iniciativas de digitalización de pagos, es una combinación poderosa donde la apuesta es a largo plazo”, dijo.

Entre las metas específicas para digitalizar los pagos, la Secretaría de Economía y Visa impulsan una estrategia conjunta para incorporar a un millón de micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) al ecosistema de pagos digitales, con lo cual se busca no sólo ampliar la aceptación de estos medios, sino también elevar las ventas de los negocios hasta en 30%.

El impulso también busca dar una mejor atención a los visitantes extranjeros y, en conjunto con la Secretaría de Turismo, se busca habilitar pagos digitales para más de 8 mil 500 guías turísticos, facilitando el cobro de servicios como la recepción de propinas.

Valdivia recordó que, en paralelo, el avance tecnológico ya muestra señales claras de cambio en los hábitos de pago. Actualmente, 30% de las transacciones hechas con tarjetas Visa en México se efectúan sin contacto, frente a apenas 2% hace dos años, lo que evidencia un punto de inflexión en la adopción de nuevas tecnologías.

Valdivia consideró que el país está en una posición favorable para acelerar la transición, apoyado en un ecosistema financiero dinámico, una alta penetración de dispositivos móviles y un consumidor receptivo a la innovación, lo que podría consolidar al Mundial 2026 como un parteaguas en la digitalización del sistema de pagos.

No obstante, reconoció que persisten brechas importantes, particularmente del lado de la aceptación de pagos, donde el uso de efectivo sigue siendo elevado. Por ello, la estrategia de mediano plazo se concentra en ampliar la infraestructura y facilitar soluciones tecnológicas para pequeños negocios.

Aun con esos desafíos, Visa consideró que el punto de inflexión ya se superó y el país está entrando en una fase de crecimiento más acelerado en digitalización.

Consumidores, a la expectativa

De acuerdo con la consultora Kantar, el interés de los mexicanos por la Copa Mundial 2026 muestra señales de enfriamiento. A menos días del arranque, hay 13% menos personas fans del evento y el entusiasmo es menor frente a 2022, con cinco de cada 10 consumidores reportando mayor emoción.

En su estudio Entre goles, marcas y afición, la cuenta regresiva, pese a la baja en entusiasmo, la audiencia se mantiene y 83% de los mexicanos tiene intención de seguir el Mundial.

Kantar señala que el disfrute del torneo no depende sólo del desempeño de la Selección. Incluso, ante un escenario adverso, nueve de cada 10 aficionados aseguran que seguirán viendo partidos.