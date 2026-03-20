La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó que durante la 89a Convención Bancaria 2026 se acordó avanzar hacia los pagos digitales, la modernización de aplicaciones como CoDi y Dimo, disminución del uso de efectivo así como agilizar las casetas de cobro en el país.

Durante la conferencia matutina de este viernes 20 de marzo desde Cancún, Quintana Roo, la mandataria explicó que la Banca Mexicana se comprometió a que el PIB en financiamiento pase del 38% al 48% en el 2030, con el objetivo de facilitar créditos a pequeños y medianos empresarios.

“Esto también es un compromiso muy importante de la Banca y eso significa un acuerdo para el desarrollo del país y la inclusión financiera. Entonces, fueron dos acuerdos muy importantes y fue una buena reunión y un trabajo de la gobernadora del Banco de México que lo ha estado haciendo muy, muy bien”, señaló.

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Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo durante su conferencia desde Cancún, Quintana Roo (20/03/2026). Foto: Presidencia

Destacó que el Banco de México, banqueros y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) coincidieron en disminuir el uso de efectivo y hacer pagos digitales a través de las aplicaciones CoDi y Dimo, la cual no ha sido utilizada y permite hacer cobros sin comisiones.

“No se ha difundido lo suficiente. Hay un acuerdo para impulsar la modernización de esta aplicación y facilitar a través del teléfono hacer los pagos de aquellos que tienen cuenta de débito o que tienen tarjeta de crédito. (...) Ayer planteé que nuestro objetivo es que este año podamos hacer las casetas del país digitales solamente, esquemas de prepago o directamente con el teléfono, con otras aplicaciones”, explicó.

La Jefa del Ejecutivo puntualizó que esto permitirá agilizar los tiempos en las casetas y gasolineras del país, disminuir el uso de efectivo y hacerlas más eficientes.

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Presidenta de México, Édgar Amador Zamora, secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), durante la clausura de la 89 Convención Bancaria convocada por la Asociación de Bancos de México. FOTO: ELIZABETH RUIZ/CUARTOSCURO.COM

“Esto tiene grandes ventajas porque no se pagan comisiones. Entonces, si uno va a la gasolinera y paga con una tarjeta, hay muchas comisiones, está la comisión de los bancos y la comisión de quien pone el equipo para poder pagar con tarjeta. A través de estas aplicaciones la comisión sería cero, de tal manera que el usuario gastaría menos”, detalló.

Sheinbaum presenta avances de la app del Banco del Bienestar

Cuestionada sobre los avances de la aplicación del Banco del Bienestar para que usuarios puedan realizar transferencias y demás operaciones, la mandataria contestó que se está trabajando en colaboración con la institución, la Agencia de Transformación Digital y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

“El objetivo es que hacia finales de este año la aplicación del banco pueda tener mayor posibilidades incluso de pagar directamente desde el teléfono. Ya estuvo acompañado de un programa de conectividad de todo el país porque el Banco del Bienestar atiende a millones de mexicanas y de mexicanos a lo largo y ancho del país para poder hacer un pago digital”, respondió.

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