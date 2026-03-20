La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo indicó que el presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier la invitó a su país, tras el encuentro que sostuvieron ayer jueves 19 de marzo donde abordaron temas comerciales, especialmente de empresas que invierten en México.

“Un hombre de mucha experiencia internacional y ha sido parte de distintos grupos para construir paz en Europa y en el mundo entero, tiene ya prácticamente 10 años de ser presidente de Alemania y nos invitaron a ir a Alemania y ya vamos a ver si hacemos un viaje. Fue muy muy importante la reunión”, expresó.

Durante la conferencia matutina de este viernes 20 de marzo desde Cancún, Quintana Roo, la mandataria señaló que en mayo se firma la actualización del acuerdo comercial con la Unión Europea, por lo que aseguró que Alemania tiene mucho interés en invertir en México.

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“Hay cerca de 2 mil empresas alemanas que tienen inversiones en México y hay mucho interés de seguir invirtiendo. Hablamos también de la cooperación científica y cultural y de innovación tecnológica que también es muy importante y hablamos también de la situación internacional y de cómo es fundamental buscar la paz en el mundo y avanzar en la cooperación para el desarrollo”, dijo.

Ayer, la Jefa del Ejecutivo recibió al mandatario alemán con funcionarios de ambos países en el Museo Maya de Cancún, donde se tomaron la fotografía oficial y posteriormente sostuvieron un encuentro privado.

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