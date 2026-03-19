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La presidenta y Frank-Walter Steinmeier, presidente de Alemania, acordaron estrechar las relaciones comerciales, además que el alemán reconoció el entorno favorable de nuestro país para las inversiones.

En conferencia de prensa en la zona arqueológica de San Miguelito, después de un encuentro privado, Sheinbaum y Frank-Walter Steinmeier señalaron el actual orden mundial, en medio del conflicto en Medio Oriente, la guerra Rusia-Ucrania y la llegada de a la presidencia estadounidense.

"Queremos seguir profundizando las estrechas relaciones comerciales con México", dijo el presidente de Alemania.

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"Hemos venido para quedarnos. Las empresas alemanas invierten en México porque es un entorno donde están a gusto trabajando, porque sino, no se podrían explicar los resultados", agregó.

Indicó que las inversiones de las más de dos mil empresas alemanas en México no son un compromiso a corto plazo a largo. Nuestro país, resaltó, es el primer socio comercial para Alemania en América Latina, además que comparten valores.

Ambos mandatarios resaltaron el Acuerdo Global Modernizado entre México y la Unión Europea, próximo a renovarse en mayo próximo.

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Sheinbaum acuerda con presidente de Alemania estrechar relaciones comerciales (19/03/2026). Foto: Eduardo Dina / EL UNIVERSAL
Sheinbaum acuerda con presidente de Alemania estrechar relaciones comerciales (19/03/2026). Foto: Eduardo Dina / EL UNIVERSAL

El alemán reconoció a la Presidenta por su papel ante los aranceles impuestos por Donald Trump y reconoció la revisión que se está haciendo del .

Por su lado, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que se tiene una nueva oportunidad con la actualización del Tratado con la Unión Europea, que abrirá grandes oportunidades para el comercio y el acuerdo económico entre Alemania y México.

Destacó la Mandataria federal la presencia de más de 2 mil empresas alemanas en México que tienen interés en seguir invirtiendo en nuestro país.

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"Acordamos en seguir trabajando profundamente para fortalecer las inversiones", dijo la Presidenta.

Añadió que coincidieron en la buena relación que tienen ambas naciones y sobre todo en fortalecer el multilateralismo y un orden internacional basado en la paz y el desarrollo.

Garantizan seguridad para el Mundial

Tras el operativo en el que resultó abatido en Jalisco, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo garantizó la seguridad de las personas asistentes de Alemania.

Frank-Walter Steinmeier confió en que México tiene garantizada la seguridad para los visitantes y jugadores de su país.

"La situación del país es en calma", aseguró la presidenta Claudia Sheinbaum.

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aov/bmc

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