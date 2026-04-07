Hermosillo, Sonora. - Productores agrícolas del Valle de Mexicali, en el estado de Baja California, comenzaron a liberar parcialmente la circulación en ambos sentidos de la carretera federal 2, en el tramo que conecta San Luis Río Colorado, Sonora, con Mexicali, luego de iniciar una mesa de negociación con autoridades federales.

La movilización, encabezada por el dirigente agrícola Horacio Gómez Carranza y respaldada por el Frente Nacional por el Rescate al Campo Mexicano, forma parte del paro nacional convocado por el sector campesino para exigir mejores condiciones y apoyos al campo.

Desde las 11:00 horas de este martes 7 de abril, los manifestantes implementaron una apertura intermitente del tránsito vehicular, permitiendo el paso durante lapsos de aproximadamente 30 minutos. Esta medida busca reducir las afectaciones a los automovilistas sin abandonar la presión ejercida mediante el bloqueo.

El cierre de la vialidad había sido establecido como un bloqueo permanente desde el lunes, afectando una de las principales rutas de comunicación entre Sonora y Baja California.

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Sin embargo, el inicio de conversaciones con dependencias federales incluidas las secretarías de Hacienda, Economía y Gobernación, motivó a los productores a flexibilizar su postura.

Los representantes del movimiento indicaron que continuarán las negociaciones en la Ciudad de México, mientras mantienen el esquema de apertura parcial en la carretera.

Asimismo, señalaron que permanecerán atentos a los avances en las mesas de diálogo antes de definir si levantan completamente el bloqueo.

Se espera que en las próximas horas se brinden más detalles sobre los acuerdos alcanzados y las posibles acciones a seguir por parte del sector agrícola.

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