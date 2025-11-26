La tarde de este miércoles, un árbol de gran tamaño cayó sobre Paseo de la Reforma, a la altura de la calle Julio Verne, en la colonia Polanco, alcaldía Miguel Hidalgo, provocando daños a por lo menos tres vehículos y afectando la circulación con dirección a Lomas de Chapultepec.

Árbol de gran tamaño cae sobre Paseo de la Reforma en la alcaldía Miguel Hidalgo. Foto: Especial.

De acuerdo con los primeros reportes, el árbol colapsó repentinamente y cayó sobre los automóviles que transitaban por la zona, A pesar del impacto, no se registraron personas lesionadas, solo daños materiales.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana realizaron el acordonamiento del área, mientras que personal de Protección Civil y servicios urbanos de la alcaldía llevaron a cabo las maniobras para retirar el tronco y ramas que bloqueaban varios carriles.

Árbol de gran tamaño cae sobre Paseo de la Reforma en la alcaldía Miguel Hidalgo. Foto: Especial.

La caída del árbol provocó un severo retraso vial en Paseo de la Reforma, principalmente en los carriles que avanzan hacia Lomas de Chapultepec.

dmrr/cr