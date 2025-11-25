La mañana de este martes, un hombre de 28 años fue trasladado en estado crítico a un hospital tras recibir un disparo en la cabeza en calles de la colonia Miguel Hidalgo, en la alcaldía Álvaro Obregón.

De acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC CDMX), los oficiales fueron alertados sobre una persona herida en el cruce de Andador 3 y la calle El Chico. Al llegar, encontraron a la víctima recostada sobre la cinta asfáltica, con visibles manchas hemáticas en la cabeza.

Paramédicos de Protección Civil que arribaron al sitio diagnosticaron traumatismo craneoencefálico severo producido por proyectil de arma de fuego, por lo que lo trasladaron de inmediato a un hospital para recibir atención especializada.

En la escena permaneció una mujer de 24 años, pareja del herido, quien relató que instantes antes, un sujeto se acercó a la víctima y, sin mediar palabra, le disparó para luego huir.

Ante los hechos, los oficiales implementaron un operativo de búsqueda apoyado por el sistema de videovigilancia de la Ciudad de México, con el fin de ubicar al posible agresor. Asimismo, dieron aviso al agente del Ministerio Público para iniciar las investigaciones correspondientes.

