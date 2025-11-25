La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, informó que inició la rehabilitación integral de la Plaza Río de Janeiro, uno de los espacios públicos más emblemáticos de la colonia Roma.

Este espacio, ubicado en el cruce de las avenidas Durango y Orizaba, cuenta con una extensión superior a los 11 mil metros cuadrados.

"La Plaza Río de Janeiro llevaba años pidiendo atención. Ya iniciamos su rehabilitación. Porque los espacios públicos son el corazón de una colonia viva y segura, y en Cuauhtémoc no dejamos nada en el abandono”, dijo la edil.

La funcionaria explicó que los trabajos comprenden la sustitución total del adoquín, la renovación de todos los andadores, la reparación general de la herrería, la intervención de áreas de estancia y el reemplazo y modernización de luminarias, a fin de mejorar la seguridad y garantizar condiciones óptimas para el uso cotidiano de vecinas, vecinos y visitantes.

Aseguró que esta intervención forma parte del “Atlas Cuauhtémoc”, la estrategia integral diseñada para rescatar plazas, parques y corredores que enfrentaron deterioro durante administraciones pasadas.

“Cada rehabilitación, cada plaza recuperada y cada rincón que vuelve a brillar forma parte del Atlas Cuauhtémoc: un plan serio, ordenado y con visión para reconstruir lo que otros abandonaron”, afirmó.

Destacó que la Plaza Río de Janeiro es un punto de referencia cultural y turístico de la Roma, conocida por su trazo arbolado, su carácter histórico y su constante afluencia de habitantes y visitantes.

"La modernización de su infraestructura busca mejorar la movilidad peatonal, reforzar la iluminación nocturna y recuperar su valor como espacio de encuentro", concluyó la demarcación en un comunicado.

